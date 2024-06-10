Неутешительные новости для Путина: почему Китай будет перевозить грузы в обход России

Несмотря на то, что Китай уже неоднократно помогал России, Пекин не собирается терять связь с Европой. Более того, китайское правительство стремится укреплять сотрудничество с европейскими партнерами.

Какое решение утвердило китайское правительство

В Пекине подписали соглашение о построении железнодорожного коридора, который сократит время перевозок в Европу и Персидский залив. Этот путь идет в обход России.

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Ожидается, что этот путь будет выглядеть как "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". То есть, это сообщение также предоставит Пекину возможность укрепить связь с Центральной Азией.

В целом длина железной дороги должна быть 525 километров. Она должна проходить по такому маршруту:

город Кашгар в Синьцзяне на северо-западе Китая; юго-запад Кыргызстана; город Андижан на востоке Узбекистана.

Что известно об этой инициативе

Это сотрудничество происходит в рамках инициативы "Один пояс – один путь".

"Один пояс – один путь", фактически, должен восстановить легендарный Шелковый путь. Вероятно, благодаря этому Китай планирует распространить свое влияние.

Эта инициатива была запущена еще в 2013 году. По состоянию на теперь, около 100 стран уже подписали с Китаем соглашение, относительно построения инфраструктурных объектов.

что инициатива "Один пояс – один путь" уже профинансировала инфраструктурные проекты на 900 миллиардов долларов в разных странах мира.