Верховная Рада ратифицировала конвенцию с Японией об устранении двойного налогообложения

Япония активно помогает Украине с начала полномасштабного вторжения. Сегодня наступил новый долгожданный этап в экономических отношениях между Киевом и Токио.

О каком налоге идет речь

Решение об устранении двойного налогообложения было подписано еще в феврале 2024 года. Сегодня ВРУ приняла закон о ратификации.

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Алексей Гончаренко Народный депутат Верховная Рада ратифицировала Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Японии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избежания и протокола к ней.

На что повлияет это решение

Через ратификацию происходит завершение внутренних государственных процедур, что делают это решение абсолютно законным

Эта конвенция должна установить новый порядок, регулирующий налогообложение доходов резидентов одной страны в другой. В частности, согласно карточке документа, вступают в силу следующие ограничения:

налогообложение дивидендов – 5%;

процентов – 10 и 5%;

роялти – 5%.

Министр финансов Украины Сергей Марченко уже прокомментировал это решение, назвав его важным шагом в отношениях между Украиной и Японией. Чиновник отметил, что такое соглашение открывает возможности для обеих стран.