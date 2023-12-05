Вырастут или останутся без изменений: какими будут цены на елки в этом году
Источник:ГП "Леса Украины"
Украинские лесные хозяйства начали продажу новогодних елок и рассказали, какими будут цены на них в этом году. Кроме того, объяснили, как выращивают деревья и в каких количествах.
Елки в лесхозах
Новогодние елки растут на отдельных плантациях, которые есть в каждой области. Эти деревья растут от 4 до 8 лет – это наиболее быстроспелый вид елок.
Читайте также Украинские лесхозы продали новогодних елок почти на 1,5 миллиона гривен
Чтобы елка выглядела товарно, ее кронируют — на определенном расстоянии от ствола лесоводы срезают точку роста на ветви, и в результате появляется несколько новых почек, ветви становятся гуще.
Почему стоит покупать елки в лесхозах
Выращивание елочных плантаций лесоводы считают экологически и экономически оправданным. 60 лет можно создать и реализовать не менее 10 плантаций таких деревьев.
Также новогодние елки и сосны заготавливаются во время рубок формирования и оздоровления лесов, поэтому нанесения вреда экосистеме не будет, только польза. В том числе у лесоводов можно купить елку или сосну в горшке, а также получить квалифицированные советы относительно того, как после праздников пересадить дерево и ухаживать за ним,
- объясняют в ГП "Леса Украины".
Кроме того, покупка дерева у лесхоза официально, и каждой проданной елки уплачиваются налоги.
Сколько стоят елки
В этом году цены на новогодние елки будут такими же как и в 2022. В среднем 1 метр стоит 135 гривен. Цена может отличаться в зависимости от региона.
Елки можно приобрести официально через региональные лесные офисы:
- Столичный лесной офис;
- Подольский лесной офис;
- Полесский лесной офис;
- Карпатский лесной офис;
- Центральный лесной офис;
- Слобожанский лесной офис;
- Северный лесной офис;
- Южный лесной офис;
- Восточный лесной офис.