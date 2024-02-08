В Украине открыли еще две газовые скважины
На этой неделе компания "Укргаздобыча" начала эксплуатацию двух новых высокопроизводительных скважин. Они обеспечивают добычу 550 тысяч кубометров газа ежедневно.
Еще больше газа
Обе скважины пробурены на новых газовых месторождениях. В общем, в 2024 году "Нафтогаз" планирует продолжать увеличивать объемы добычи газа.
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Председатель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что эта зима станет первой для Украины, когда потребность в энергии удастся полностью обеспечить собственным топливом.
Мы увеличили добычу газа в 2023 году, и это невероятное достижение в условиях войны. В 2024 году мы продолжим эту тенденцию, ведь увеличение украинской добычи является очень важным для укрепления энергетической независимости и устойчивости страны. Я благодарен всем сотрудникам Укргаздобычи за вклад каждого из вас в этот результат, за вашу самоотверженность и кропотливую работу.
Он также поделился планами о "сохранении 7%-ного годового роста добычи газа" и поставил цель достичь объема в 14 миллиардов кубометров газа в 2024 году только за счет "Нафтогаза", подчеркнув значение увеличения объемов добычи также и среди частных компаний.
Новые скважины
В течение 2023 года было запущено 86 новых скважин, 24 из которых имеют начальный дебит более 100 тысяч кубометров.
В ноябре компании Группы Нафтогаз ввели в действие три скважины для добычи газа. Две из них совершенно новые, а третья была восстановлена после 35-летнего периода закрытия. Специалисты сделали капитальный ремонт этой последней скважины и начали добычу газа.
А в декабре компания запустила сразу две высокодебитные скважины на одном месторождении.Интересно! Первая скважина была пробурена еще в 1975 году, но со временем перешла в бездействующий фонд из-за технических осложнений. Специалисты и специалисты Укргаздобыча провели анализ состояния скважины, состояния разработки этого участка месторождения и увидели перспективы восстановления скважины.
В 2022 году, компания Укргаздобыча успешно запустила 47 новых скважин для добычи газа.