ПриватБанк обновляет лимиты: сколько наличных позволят снять в марте

ПриватБанк обновил правила снятия наличных для украинцев. В частности предел для большинства операций – 20 тысяч гривен, однако стоит учитывать также ограничения во времени.

Сколько наличных можно снять с карты ПриватБанка в марте 2026 года?

О том, что банк изменит весной, говорится в сообщении пресс-службы.

С 1 марта в Привате обновили правила операций с наличными в банкоматах, на кассах и в торговых сетях.

Поэтому отныне обычный пользователь может получить через банкомат до 20 тысяч гривен в течение 3 часов. Для отдельных категорий (они установлены по правилам финмониторинга) есть лимит в 100 тысяч гривен.

В частности чтобы забрать деньги наличными через кассу отделения нужно заранее заказать услугу. Это можно сделать через приложение Приват24 или по телефону 3700.

Обратите внимание! Сумма, которую выдают наличными в отделении, не может превысить 100 тысяч гривен.

Для услуги "Снять без карты" также действуют ограничения. Первое снятие за сутки не должно превысить 4 тысячи гривен, а в целом количество транзакций может достичь 5. Однако стоит учесть, что лимит тоже составляет 20 тысяч гривен. За один день снять больше средств невозможно.

В частности для карт других банков снятие наличных в банкоматах Привата будет по более строгим условиям. Лимит одной операции 20 тысяч гривен, которые можно снять раз в 3 часа.

Что известно о расчетах в магазинах и поездках за границу?

Некоторые украинцы получают наличные во время оплаты в магазинах. То есть на кассе супермаркета можно попросить дополнительно снять средства со счета.

Так, в торговых сетях выдают от 500 гривен до 6 тысяч. На заправках условия несколько иные. Ограничения достигают 5 тысяч гривен к основному чеку.

Важно! Стоит уточнять на кассе, какую именно сумму продавец может выдать наличными. Иногда бывает, что несмотря на лимит в кассе нет соответствующих средств. Особенно, если обращаться утром.

В то же время следует учитывать индивидуальность каждой из компаний. А что касается гривневых карт за рубежом – действует ограничение, когда в неделю можно снять не более 12,5 тысячи гривен в эквиваленте.

Заметьте! За каждое снятие средств в иностранных банкоматах придется оплатить комиссию в размере 2%.

Также в банке напоминают пользователям, что лимит на онлайн оплату может установить каждый самостоятельно в настройках кабинета Приват24. По умолчанию ограничение составляет 2 тысячи гривен.

Если же истек срок действия карты – ПриватБанк советует обновить ее (открыть заново) в приложении. В частности, для этого можно посетить отделение.

В то же время во время военного состояния срок действия всех пластиковых карт автоматически продлен на 30 месяцев.

Что еще нужно знать о работе банков в 2026 году?

В 2026 году доля неработающих кредитов в Украине активно уменьшается. Текущие показатели являются самыми низкими за более чем 15 лет и свидетельствуют о последовательном повышении качества кредитных портфелей и стабилизации экономики.

В то же время Monobank повышает вознаграждение за приглашение друзей. Сейчас за это дадут 100 гривен. С 2017 года "приз" был 50 гривен.