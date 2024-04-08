Какие изменения в соцвыплатах произойдут в Украине по требованию МВФ
Источник:Министерство финансов Украины
Украина согласовала с Международным валютным фондом обновленные условия по пенсионной системе и социальной поддержке населения. Соответствующий обновленный Меморандум был подписан в марте.
Какие изменения предлагаются
В Меморандуме прописаны планы по реформированию пенсионной системы, в частности, разработки концепции для ее совершенствования и введения дополнительного уровня пенсионной схемы при наличии соответствующих условий.
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В то же время любые законодательные инициативы, направленные на увеличение пенсионных выплат, должны быть обоснованы с учетом анализа финансовой стабильности.Обратите внимание! То есть, должен сохраняться определенный баланс между улучшением социальных стандартов и финансовой состоятельностью государства.
В контексте рекомендаций Международного валютного фонда, правительство Украины должно оптимизировать пенсионную систему, но воздержаться от рискованных шагов, в частности:
- от введения новых специальных пенсий и льгот;
- увеличения размеров пособий
- снижения законодательно установленного пенсионного возраста.
У кого вырастут пенсии летом
Этим летом планового увеличения пенсий не предвидится, но пенсионеры старше 70 лет могут ожидать возрастные надбавки. Эти доплаты автоматически назначаются в месяц достижения соответствующего возраста и составляют:
- Для возраста от 70 до 74 лет включительно – дополнительно 300 гривен;
- Для возраста от 75 до 79 лет включительно – дополнительно 456 гривен;
- Для лиц старше 80 лет – дополнительно 570 гривен.