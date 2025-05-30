Экстрадиция причастных и взыскание миллиардов: ГБР сообщили еще одно подозрение по делу Pin-Up

С апреля 2024 года Государственное бюро расследований проводит масштабную по разоблачению работы сети сайтов Pin–Up, которые действовали без разрешения и были связаны с Россией. Следовательно, на сегодня происходит привлечение к ответственности организаторов нелегального онлайн-казино.

ГБР сообщили о еще одном подозрении по делу Pin-UP

По состоянию на 28 мая ГБР сообщило о дополнительном подозрении одному из директоров компании, который координировал работу украинского сегмента игорного бизнеса. Речь идет о директоре ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ", который находится на территории Украины, а в феврале 2025 года ему уже объявлялось подозрение, передает 24 Канал.

Читайте также Очередной транш от валютного фонда: сколько впоследствии получит Украина

Поэтому, в новом подозрении ему инкриминируют:

участие в преступной организации,

умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах,

легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем,

служебный подлог.

Известно, что по этим статьям подозреваемого могут приговорить к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, такое подозрение дает возможность расширить круг фигурантов дела.

Что дальше готовит ГБР

Сейчас ГБР готовит решение по делу Pin-Up, которые позволят объявить в международный розыск других причастных лиц, а именно граждан Украины, которые скрываются за рубежом.

Также, есть возможность привлечь к ответственности граждан России и причастных к деятельности нелегального игорного бизнеса.

Отдельный акцент будет сделан на возвращении незаконных активов государству – в рамках дела уже арестовано более 2,6 миллиарда гривен, которые могут быть взысканы в бюджет.

Бюро расследований устанавливает еще и других организаторов, финансовых операторов и лиц, которые могли быть привлечены к теневой структуре.