Новый удар для Китая: страны G7 готовятся ввести тарифы на китайские товары

Страны G7 рассматривают возможность утверждения новых тарифов. Пошлины будут введены на некоторые китайские товары.

Какие тарифы против Китая могут ввести

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань во время открытой встречи G7 сказал, что тарифы будут введены именно на избыточный импорт дешевых товаров из Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В некоторых странах вызывает беспокойство то, что китайские экспортеры теперь будут отправлять посылки, которые ранее шли в США, на другие рынки, что подрывает цены местных производителей и розничных торговцев,

– говорится в сообщении Bloomberg.

Дело в том, что страны Запада считают китайские товары угрозой для местных производителей. Именно поэтому ЕС может ввести фиксированные пошлины на небольшие посылки, поступающие из-за рубежа.

Франция уже поддержала эту идею. В свою очередь, Великобритания и Япония также рассматривают возможность ввести такие сборы.

Обратите внимание! Для Китая основным рынком остается именно США. Интересно, что еще в прошлом месяце количество китайских посылок, поступивших на американский рынок выросло на 30%. Американцы пытались получить свои заказы до новых пошлин.