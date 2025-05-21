Які тарифи проти Китаю можуть ввести

Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань під час відкритої зустрічі G7 сказав, що тарифи будуть впроваджені саме на надлишковий імпорт дешевих товарів з Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У деяких країнах викликає занепокоєння те, що китайські експортери тепер надсилатимуть посилки, які раніше йшли до США, на інші ринки, що підриває ціни місцевих виробників та роздрібних торговців,

– йдеться у повідомленні Bloomberg.

Річ у тім, що країни Заходу вважають китайські товари загрозою для місцевих виробників. Саме тому ЄС може ввести фіксовані мита на невеликі посилки, які надходять з-за кордону.

Франція уже підтримала цю ідею. Своєю чергою, Велика Британія та Японія також розглядають можливість ввести такі збори.

Зверніть увагу! Для Китаю основним ринком залишається саме США. Цікаво, що ще минулого місяця кількість китайських посилок, що надійшла на американський ринок зросла на 30%. Американці намагалися отримати свої замовлення до нових мит.