Трамп готовится ввести крупные пошлины на импорт лекарств: какая причина

Администрация Дональда Трампа готовится ввести пошлины на фармацевтические препараты. Причиной этого в Белом доме называют полную потерю отечественного производства лекарств.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о пошлинах, которые Трамп хочет ввести на импорт лекарств

На торжественном мероприятии по сбору средств для республиканцев в Палате представителей Дональд Трамп заявил, что собирается объявить очень скоро большие пошлины на фармацевтические препараты.

Как только мы это сделаем, они (компании – 24 Канал) это услышат, они покинут Китай, покинут другие места, потому что им придется – большинство их продукции продается здесь, и они будут открывать свои заводы по всей нашей стране,

– сказал президент США.

Трамп также сказал, что преимущество, которое Соединенные Штаты имеют над всеми, заключается в том, что "мы – большой рынок".

Трамп давно сетовал на нехватку американского фармацевтического производства и неоднократно обещал установить пошлины, чтобы увеличить мощности в стране.

Его администрация дала понять, что воспользуется так называемыми "полномочиями", предусмотренными разделом 232, чтобы ввести пошлины, хотя и не начала необходимое для этого расследование.

Справочно! Белый дом обосновывает новые пошлины параграфом 232 Закона США о расширении торговли. Он позволяет ограничивать импорт, если он угрожает национальной безопасности страны.

"Мы объявим о (пошлинах на – 24 Канал) фармацевтические препараты в какой-то момент в недалеком будущем. Мы больше не производим фармацевтическую продукцию, и если у нас возникнут проблемы, такие как войны или что-то другое, нам понадобится сталь, нам понадобятся фармацевтические препараты", – заявил американский лидер.

Кроме фармацевтических препаратов, в Белом доме отдельно пообещали ввести дополнительные отраслевые налоги на пиломатериалы и полупроводниковые микросхемы, хотя сроки и детали этого до сих пор непонятны.

К слову, ранее Дональд Трамп ввел пошлины против всех стран мира. Под список попали почти все союзники Соединенных Штатов, Китай, страны Африки, Украина и тому подобное.

В то же время в самом списке отсутствовали такие страны как Россия и Беларусь. В Белом доме объясняют это тем, что против этих государств уже введены санкции, которые "делают невозможным торговлю" с этими странами.