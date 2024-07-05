Кабмин принял решение об индексации пенсий: что изменится для пенсионеров

В Бюджетной декларации на 2025–2027 годы Кабинет Министров установил новые правила индексации пенсионных выплат. Будут ли проводить ее ежегодно, читайте далее.

Что изменится в индексации пенсий

Согласно этому документу, предполагается обеспечить своевременное и полное финансирование пенсионных выплат в соответствии с законодательством. А также осуществление ежегодной индексации пенсий с 1 марта.

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В то же время планируется также реорганизовать систему пенсионного обеспечения, чтобы сделать ее более справедливой благодаря установлению единых принципов начисления пенсий для всех граждан.

Кто получит надбавку уже в августе

Также правительство планирует обеспечить выплаты пенсий лицам, которые проживали на оккупированных территориях, после их деоккупации.

Пенсионеры могут получить дополнительные выплаты ко Дню Независимости Украины в августе. Для этого необходимо подать заявление на получение единовременной денежной помощи до 1 августа.

В зависимости от статуса пенсионера, выплаты составят от 450 до 3100 гривен.

Такую возможность обеспечивают Законы Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", предусматривающие разовую денежную помощь ко Дню Независимости.