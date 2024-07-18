Новые правила от Правительства: где свет выключать не будут

Правительство ввело новые правила, касающиеся отключений света. Следовательно, на определенной территории Украины его выключать не будут.

Где выключать свет не будут

Как сообщается, отключение электроэнергии не будет касаться населенных пунктов, а также объектов, расположенных в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью, а также в 20-километровой прифронтовой зоне.

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Более того, также было принято решение, что коммунальные предприятия водоснабжения и теплоснабжения станут получателями гуманитарной помощи. Кроме того, правительство приняло, что для восстановления многоквартирных домов в Запорожье можно использовать средства, предусмотренные в бюджете для поддержки региональной политики.

! В 2024 году правительство выделило Запорожской области почти 3,1 миллиарда гривен на различные нужды. Из этой суммы более 623 миллионов гривен будет направлено на проекты восстановления, включая реконструкцию жилья и критической инфраструктуры. Для строительства оборонительных рубежей в регионе выделено 2,4 миллиарда гривен.