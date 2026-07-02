Новые санкции ЕС затронут сразу 6 человек, причастных к производству "Шахедов", – СМИ

Учитывая очередные удары со стороны стран-агрессоров, в частности массированный обстрел Киева 2 июля, глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о возможных новых санкциях против России.

Об этом стало известно из источника в Европейской службе внешних действий, сообщает ntv .

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Какими могут быть санкции против России?

Согласно полученной информации, новые санкции коснутся в общей сложности пяти юридических лиц, а также одного физического лица.

Отмечается, что они причастны к разработке и производству деталей, повышающих боевые возможности вражеских ударных дронов типа "Шахед" и "Герань".

Представительница ЕС в своем посте в X подчеркнула, что одних лишь заявлений с осуждением российских ударов по Киеву со стороны европейских партнеров уже недостаточно.

Она считает, что Евросоюз должен не только стабильно поддерживать Украину вооружением, но и усиливать давление на Россию, чтобы остановить массированные атаки на украинские города. Каллас также отметила, что ЕС уже сделал один из шагов на этой неделе – Еврокомиссия начала выплаты в размере 6 миллиардов евро из первого оборонного пакета в рамках кредитной программы на 90 миллиардов евро. По ее словам, эти средства должны укрепить оборонный потенциал Украины.

Обратим внимание! Это произошло на фоне массированной атаки российских войск на Киев. Украинская столица ночью 2 июля подверглась удару дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. В ряде районов города фиксировались разрушения и пожары. По состоянию на вечер известно как минимум о 25 жертвах обстрела и более 100 раненых.

При этом Россия всячески пытается обойти введенные ограничения. В частности, с 1 января 2027 года начнут действовать новые санкции, предусматривающие запрет на доступ российских судов в порты ЕС.

Страна-агрессор уже сейчас пытается подготовиться, чтобы минимизировать потери экспорта и сохранить валютные поступления. По имеющимся данным, Москва активно формирует резервный так называемый "теневой флот", который планируется использовать для перевозки сжиженного природного газа в обход будущих санкций.