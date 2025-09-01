Некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что европейцы публично поддерживают усилия Трампа по прекращению войны в Украине, одновременно незаметно пытаясь свести на нет закулисные достижения после саммита на Аляске. Поэтому президент США хочет, чтобы ЕС сделал больший вклад.

Каких ограничений требует Трамп?

США призывают Европу полностью отказаться от российского газа и нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Белый дом обратился в Министерство финансов с просьбой составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России. Также ожидают определенных ограничений в отношении Индии и Китая – крупнейших покупателей российской нефти, аналогичные тем, что уже ввели США против Индии.

Чиновники Белого дома теряют терпение с европейскими лидерами, которые, по их словам, подталкивают Украину к ожиданию нереалистичных территориальных уступок со стороны России,

– сообщил India Today высокопоставленный источник в Овальном кабинете.

Какие тарифы Трамп ввел против Индии? В США 6 августа ввели пошлины против Индии в размере 25%. Причиной такого решения являются торговые связи Нью-Дели с Россией и высокие тарифные ставки. Пошлины должны вступить в силу через 21 день после подписания соответствующего указа, то есть 27 августа.

Какие санкции США и ЕС готовят против России?