США "подталкивают" ЕС отказаться от энергоносителей из России и ввести санкции против Индии
- США призывают ЕС отказаться от российской нефти и газа и разработать санкции против России, Индии и Китая.
- Так, по мнению чиновников Белого дома, ЕС сравняется по ограничениям с США.
Некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что европейцы публично поддерживают усилия Трампа по прекращению войны в Украине, одновременно незаметно пытаясь свести на нет закулисные достижения после саммита на Аляске. Поэтому президент США хочет, чтобы ЕС сделал больший вклад.
Каких ограничений требует Трамп?
США призывают Европу полностью отказаться от российского газа и нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Смотрите также Белый дом обвиняет Европу в срыве мирных переговоров по Украине, - Axios
Белый дом обратился в Министерство финансов с просьбой составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России. Также ожидают определенных ограничений в отношении Индии и Китая – крупнейших покупателей российской нефти, аналогичные тем, что уже ввели США против Индии.
Чиновники Белого дома теряют терпение с европейскими лидерами, которые, по их словам, подталкивают Украину к ожиданию нереалистичных территориальных уступок со стороны России,
– сообщил India Today высокопоставленный источник в Овальном кабинете.
Какие тарифы Трамп ввел против Индии?
В США 6 августа ввели пошлины против Индии в размере 25%. Причиной такого решения являются торговые связи Нью-Дели с Россией и высокие тарифные ставки. Пошлины должны вступить в силу через 21 день после подписания соответствующего указа, то есть 27 августа.
Какие санкции США и ЕС готовят против России?
В ЕС рассматривают новые санкции, чтобы предотвратить третьим странам в обход действующих ограничений против России. В частности ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который сейчас главным образом направлен против российских похитителей украинских детей.
Зато Дональд Трамп заявил, что мировая война не произойдет, но возможно усиление экономической борьбы, которая ударит по России. Кроме того, Трамп не исключил введения новых санкций против Путина санкций против Путина в случае отказа Москвы от переговоров.
Еще ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Россию могут признать государством – спонсором терроризма. Это возможно, если Кремль не вернет похищенных украинских детей. Такое решение приведет к тому, что с россиянами не сможет сотрудничать ни одна страна или бизнес.