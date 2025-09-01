Деякі високопосадовці Білого дому вважають, що європейці публічно підтримують зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні, водночас непомітно намагаючись звести нанівець закулісні досягнення після саміту на Алясці. Тому президент США хоче, аби ЄС зробив більший внесок.

Яких обмежень вимагає Трамп?

США закликають Європу повністю відмовитися від російського газу та нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Білий дім звернувся до Міністерства фінансів з проханням скласти список санкцій, які Європа могла б запровадити проти Росії. Також очікують певних обмежень щодо Індії та Китаю – найбільших покупців російської нафти, аналогічні до тих, що вже запровадили США проти Індії.

Чиновники Білого дому втрачають терпіння з європейськими лідерами, які, за їхніми словами, підштовхують Україну до очікування нереалістичних територіальних поступок з боку Росії,

– повідомило India Today високопоставлене джерело в Овальному кабінеті.

Які тарифи Трамп запровадив проти Індії? У США 6 серпня запровадили мита проти Індії у розмірі 25%. Причиною такого рішення є торгівельні зв'язки Нью-Делі з Росією та високі тарифні ставки. Мита повинні набути чинності через 21 день після підписання відповідного указу, тобто 27 серпня.

Які санкції США та ЄС готують проти Росії?