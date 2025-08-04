Теперь не только против России: Зеленский принял решение о введении новых санкций
- Зеленский утвердил новые санкции, которые коснутся 39 физических лиц и 23 компаний, включая предприятия на ВОТ.
- Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО, указ вступает в силу со дня его опубликования.
Зеленский утвердил введение новых санкций. Ограничения будут касаться не только россиян. Также санкции коснутся и некоторых предприятий на ВОТ.
Какие санкции утвердил Зеленский?
Санкции, которые ввел Зеленский, вводят в действие решение СНБО. В целом ограничения будут касаться 39 физических лиц и 23 компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента.
Читайте также Новые тарифы США со временем начнут действовать: есть ли шанс, что Трамп снизит пошлины
В частности, среди предприятий, которые попали под санкции, стоит выделить:
- ООО "Алчевскпромгрупп" – ТОТ Луганщины;
- ООО "Каранский карьер – ТОТ Донецкой области;
- ООО "Гильдия Групп" – ТОТ Донецкой области.
Какие ограничения будут применены для этих компаний:
- блокирование их активов;
- блокирование возможности вывода капиталов;
- приостановление выполнения финансовых обязательств;
- приостановление выполнения экономических обязательств;
- ограничение торговых операций.
Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования,
– говорится в решении правительства.
Обратите внимание! Также этим решением подсанкционные лица будут лишены госнаград.