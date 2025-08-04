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4 августа, 12:04
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Теперь не только против России: Зеленский принял решение о введении новых санкций

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Зеленский утвердил новые санкции, которые коснутся 39 физических лиц и 23 компаний, включая предприятия на ВОТ.
  • Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский утвердил введение новых санкций. Ограничения будут касаться не только россиян. Также санкции коснутся и некоторых предприятий на ВОТ.

Какие санкции утвердил Зеленский?

Санкции, которые ввел Зеленский, вводят в действие решение СНБО. В целом ограничения будут касаться 39 физических лиц и 23 компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента.

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В частности, среди предприятий, которые попали под санкции, стоит выделить:

  • ООО "Алчевскпромгрупп" – ТОТ Луганщины;
  • ООО "Каранский карьер – ТОТ Донецкой области;
  • ООО "Гильдия Групп" – ТОТ Донецкой области.

Какие ограничения будут применены для этих компаний:

  • блокирование их активов;
  • блокирование возможности вывода капиталов;
  • приостановление выполнения финансовых обязательств;
  • приостановление выполнения экономических обязательств;
  • ограничение торговых операций.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования, 
– говорится в решении правительства.

Обратите внимание! Также этим решением подсанкционные лица будут лишены госнаград.