Зеленский утвердил введение новых санкций. Ограничения будут касаться не только россиян. Также санкции коснутся и некоторых предприятий на ВОТ.

Какие санкции утвердил Зеленский?

Санкции, которые ввел Зеленский, вводят в действие решение СНБО. В целом ограничения будут касаться 39 физических лиц и 23 компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента.

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В частности, среди предприятий, которые попали под санкции, стоит выделить:

ООО "Алчевскпромгрупп" – ТОТ Луганщины;

ООО "Каранский карьер – ТОТ Донецкой области;

ООО "Гильдия Групп" – ТОТ Донецкой области.

Какие ограничения будут применены для этих компаний:

блокирование их активов;

блокирование возможности вывода капиталов;

приостановление выполнения финансовых обязательств;

приостановление выполнения экономических обязательств;

ограничение торговых операций.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования,

– говорится в решении правительства.

Обратите внимание! Также этим решением подсанкционные лица будут лишены госнаград.