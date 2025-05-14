Вторичные санкции против России: Трамп не исключил возможности введения новых ограничений

Как заявил президент Дональд Трамп, Штаты рассматривают возможность внедрения вторичных санкций против России. О введении новых ограничений сообщали еще ранее в Госдепе США.

Могут ли США ввести новые санкции против россиян

Президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против России, если Кремль откажется от переговоров, еще раньше написал сенатор-республиканец Линдси Грэм в сети X, передает 24 Канал.

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В то же время сам Трамп на фоне возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции, 15 мая, заявил, что внедрение вторичных санкций не исключаются.

Мы всегда рассматриваем возможность введения вторичных санкций против России,

– сказал Дональд Трамп.

Обратите внимание! Дональд Трамп не исключает, что может прибыть на переговоры лидеров Украины и России.

Интересно, что еще в марте пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга заявила, что США готовы вводить новые санкции против России и не отменяют действующих ограничений.

Она также отметила, что американский президент Дональд Трамп уже говорил о готовности ввести вторичные санкции, если Россия откажется договариваться о завершении войны в Украине.