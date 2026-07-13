Судьба 21-го пакета санкций: в ЕС прокомментировали ситуацию с ограничениями в отношении России

Страны Европейского Союза пока не пришли к соглашению по поводу 21-го пакета санкций против России. Однако в понедельник, 13 июля, ЕС может принять решение о включении в санкционный список около 250 физических и юридических лиц.

Что известно о 21-м пакете санкций против России

Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас сообщила, что это будет самое большое количество новых санкционных мер, которое мы когда-либо утверждали, о чем пишет Reuters.

В то же время она добавила, что в отношении 21-го пакета санкций "остаются некоторые нерешенные вопросы".

В частности, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страны ЕС пока не пришли к соглашению по поводу:

предлагаемого запрета на предоставление морских услуг;

ужесточения ограничений в отношении российского сжиженного природного газа.

Поэтому я хочу посмотреть, достаточно ли мы настроены действовать решительно. Мы не можем ставить экономические интересы выше интересов безопасности... Это очень опасная тенденция,

– сказал политик.

Вечером в воскресенье, 12 июля, в Европарламенте опубликовали эксклюзивный материал. В нем утверждается, что два важных имени исключены из проекта 21-го пакета санкций Евросоюза против России.

Речь идет о следующих лицах:

Патриарх РПЦ Кирилл; основатель "Лукойла" Алекперов.

Следует также добавить, что запрет на въезд российских боевиков в страны Евросоюза будет значительно сокращен. Кроме того, предложение о запрете импорта трески, минтая и некоторых других видов рыбы из ЕС исключат из пакета вообще. Более того, не будет реализован план жестких ограничений в отношении сжиженного газа.

Кроме того, Австрия вновь выдвинула требование об отмене санкционных ограничений и размораживании активов российской инвестиционной компании Rasperia.

Что еще известно о санкциях

Напомним, что Болгария действительно выступила против включения в пакет санкций против Кремля главы Русской православной церкви. Об этом стало известно еще в июне.

Также подобную позицию поддержала Италия. В частности, такой пункт в новом пакете ограничений против России вызвал беспокойство у Ватикана.