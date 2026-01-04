Зеленский расширил "черный список": Украина ввела новые санкции против России
- Зеленский подписал указ о новых санкциях против лиц и компаний, связанных с оборонно-промышленным комплексом России.
- Речь идет о предприятиях химической, добывающей, металлургической отрасли и топливно-энергетического комплекса страны-агрессора.
В субботу, 3 января, Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении новых санкций. Они касаются лиц и компаний, связанных с обслуживанием оборонно-промышленного комплекса России.
Что известно о новых санкциях Украины?
Большинство из них – граждане и резиденты страны-агрессора. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента №8/2026.
Санкции ввели против 95 физических и 70 юридических лиц – предприятий и их руководителей, которые производят и поставляют продукцию в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники для российского военно-промышленного комплекса и силовых структур.
В частности, речь идет о промышленных предприятиях химической, добывающей, металлургической отрасли и топливно-энергетического комплекса страны-агрессора.
Введенные ограничения должны усложнить обслуживание российского ВПК и ограничить его способности в производстве вооружения и военной техники, используемых в войне против Украины,
– заявили в ОП.
К слову, Украина продолжит работу над синхронизацией санкций с юрисдикциями стран-партнеров. Некоторые из позиций, в частности, учтут в 20-м пакете санкций Евросоюза, подготовка которого сейчас продолжается.
Какое последствие имели санкции в 2025 году?
По словам уполномоченного Зеленского по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, в 2025 году исключительно благодаря санкциям поступления в российский бюджет сократились на десятки миллиардов долларов. "Хотелось бы быстрее, хотелось бы больше, но тот результат, который есть, он тоже довольно достойный", – сказал чиновник.
В то же время западные ограничения помешали планам страны-агрессора по производства сжиженного газа, о чем признались сами россияне. Так, вице-премьер-министр Александр Новак, рассказал о "задержке на несколько лет" в достижении 20% доли на мировом рынке до 2030 года.