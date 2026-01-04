Зеленский расширил "черный список": Украина ввела новые санкции против России

В субботу, 3 января, Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении новых санкций. Они касаются лиц и компаний, связанных с обслуживанием оборонно-промышленного комплекса России.

Что известно о новых санкциях Украины?

Большинство из них – граждане и резиденты страны-агрессора. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента №8/2026.

Смотрите также Российскую нефтяную отрасль можно раздавить: американский стратег по энергетике объяснил как

Санкции ввели против 95 физических и 70 юридических лиц – предприятий и их руководителей, которые производят и поставляют продукцию в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники для российского военно-промышленного комплекса и силовых структур.

В частности, речь идет о промышленных предприятиях химической, добывающей, металлургической отрасли и топливно-энергетического комплекса страны-агрессора.

Введенные ограничения должны усложнить обслуживание российского ВПК и ограничить его способности в производстве вооружения и военной техники, используемых в войне против Украины,

– заявили в ОП.

К слову, Украина продолжит работу над синхронизацией санкций с юрисдикциями стран-партнеров. Некоторые из позиций, в частности, учтут в 20-м пакете санкций Евросоюза, подготовка которого сейчас продолжается.

Какое последствие имели санкции в 2025 году?