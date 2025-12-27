Американский стратег по энергетике и геополитическому анализу Томас О'Доннел объяснил 24 Каналу, что после неудачной встречи в Майами, где Россия не пошла на уступки, Вашингтон может применить эти санкции, способные разрушить российскую нефтедобывающую отрасль.

Сможет ли давление заставить Путина к серьезным шагам?

С июня в Сенате США находится законопроект республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, который получил поддержку 83 сенаторов из 100.

"Оба сенатора называют этот законопроект "сокрушительными драконовскими санкциями". Суть в том, что любая страна, которая продолжит покупать российскую нефть, получит 500% тариф на весь свой экспорт в США", – объяснил О'Доннел.

Следующим шагом станет реакция Трампа на переговоры в Майами с участием из американской делегации Джареда Кушнера, Марко Рубио, Стива Виткоффа, украинского переговорщика Рустема Умерова и представителя России Кирилла Дмитриева.

Трамп обещал подписать этот законопроект, если будет недоволен результатом переговоров, поэтому его поставили на паузу. Если он посчитает переговоры бесполезными или что Путин не пошел на серьезные шаги, подписание станет следующим логическим шагом,

– сказал О'Доннел.

Может ли новый пакет санкций США уничтожить статус России как нефтяной державы?

Две недели назад в Брюсселе европейские лидеры встретились с Виткоффом для подведения итогов берлинских переговоров, которые были положительными для Запада благодаря единству и четко сформулированным требованиям. На той встрече присутствовал американский министр финансов Скотт Бессент.

"Министерство финансов отвечает за санкции и их реализацию. За неделю-полторы до встречи во Флориде Бессент проинформировал европейских лидеров: если россияне не пойдут на уступки или не будут серьезными, США уже имеют готовый пакет санкций против других российских нефтяных компаний и теневого флота", – объяснил О'Доннел.

Поскольку встреча прошла неудачно и Россия не пошла на серьезные уступки, США могут выбрать законопроект Линдси Грэма и Блюменталя.

Я считаю, что реально можно раздавить российскую нефтедобывающую мощность и ее статус нефтяной державы в долгосрочной перспективе, если все сделать правильно,

– подчеркнул О'Доннел.

Что еще известно о ситуации с российской нефтью?