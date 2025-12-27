Американський стратег з енергетики та геополітичного аналізу Томас О'Доннел пояснив 24 Каналу, що після невдалої зустрічі у Маямі, де Росія не пішла на поступки, Вашингтон може застосувати ці санкції, здатні зруйнувати російську нафтовидобувну галузь.

Чи зможе тиск змусити Путіна до серйозних кроків?

З червня в Сенаті США перебуває законопроєкт республіканця Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, який отримав підтримку 83 сенаторів зі 100.

"Обидва сенатори називають цей законопроєкт "нищівними драконівськими санкціями". Суть у тому, що будь-яка країна, яка продовжить купувати російську нафту, отримає 500% тариф на весь свій експорт до США", – пояснив О'Доннел.

Наступним кроком стане реакція Трампа на переговори у Маямі за участю з американської делегації Джареда Кушнера, Марко Рубіо, Стіва Віткоффа, українського перемовника Рустема Умєрова та представника Росії Кирила Дмитрієва.

Трамп обіцяв підписати цей законопроєкт, якщо буде незадоволений результатом переговорів, тому його поставили на паузу. Якщо він вважатиме переговори марними або що Путін не пішов на серйозні кроки, підписання стане наступним логічним кроком,

– сказав О'Доннел.

Чи може новий пакет санкцій США знищити статус Росії як нафтової держави?

Два тижні тому в Брюсселі європейські лідери зустрілися зі Віткоффом для підбиття підсумків берлінських переговорів, які були позитивними для Заходу завдяки єдності та чітко сформульованим вимогам. На тій зустрічі був присутній американський міністр фінансів Скотт Бессент.

"Міністерство фінансів відповідає за санкції та їх реалізацію. За тиждень-півтора до зустрічі у Флориді Бессент проінформував європейських лідерів: якщо росіяни не підуть на поступки або не будуть серйозними, США вже мають готовий пакет санкцій проти інших російських нафтових компаній та тіньового флоту", – пояснив О'Доннел.

Оскільки зустріч пройшла невдало і Росія не пішла на серйозні поступки, США можуть обрати законопроєкт Ліндсі Грема та Блюменталя.

Я вважаю, що реально можна розчавити російську нафтовидобувну потужність і її статус нафтової держави в довгостроковій перспективі, якщо все зробити правильно,

– наголосив О'Доннел.

Що ще відомо про ситуацію з російською нафтою?