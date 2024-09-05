Переход на новые "умные" счетчики газа: что нужно знать потребителям

5 сентября 2024, 17:52
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Автор: Екатерина Добровольская

Источник:

Vodafone

В Украине запускают новую систему учета газа. Благодаря инновационным счетчикам не нужно будет передавать больше показания и можно будет даже прогнозировать потребление газа.

Новые "умные" счетчики газа

Поэтому, новый Умный учет газа (Smart gas metering) значительно упростит и повысит эффективность взаимодействия между поставщиками газа и потребителями. Благодаря этому можно будет с легкостью прогнозировать потребление газа, что поможет лучше планировать финансовые расходы и ресурсы потребителям.

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Этот подход значительно упростит мониторинг и выставление счетов, уменьшит риск ошибок, снизит расходы на обслуживание газовых счетчиков и повысит энергоэффективность. В дополнение, современные умные счетчики потребляют минимум энергии, благодаря чему могут работать от батареи в течение нескольких лет без необходимости в частой замене.

Интересно! В частности, винничанам установят газовые счетчики Pietro Fiorentini, которые автоматически будут передавать данные о потреблении газа в центральную систему учета.

Кто работает над разработкой новых счетчиков

Над разработкой этих устройств работают такие компании, как Vodafone, "БТК-Центр Комплект", ООО "Компания Лиана" и оператор ГРС в Винницкой области, ООО "Газпостачсервис".