Новые тарифы на газ в Украине: что изменится для потребителей с 1 мая

В Украине фиксированные тарифы на газ будут оставаться в силе до 30 апреля 2025 года. Однако правительство уже определило новые тарифы на период с 1 мая по 31 октября 2025 года.

Как изменятся тарифы на газ в мае

Поэтому, фиксированные тарифы на газ в Украине продлены еще на шесть месяцев. Поэтому украинцы и в дальнейшем будут оплачивать голубое топливо по действующим тарифам, сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает 24 Канал.

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Основной компанией, поставляющей газ в Украине, является "Нафтогаз", а тариф для ее клиентов составляет 7,96 гривны за кубометр. Кроме того, на рынке работают еще восемь поставщиков газа, поэтому их клиенты будут платить в соответствии с установленными тарифами.

Кто должен будет дополнительно заплатить за газ

В этом году украинцы получат "третью платежку" за природный газ, к которой будет добавлена оплата за услугу технического обслуживания здания. Это будет касаться жителей многоквартирных домов.

Стоимость этой услуги будет зависеть от нескольких факторов, в частности длины общих сетей, количества муфтовых соединений и кранов в здании. Общая сумма будет распределена среди всех жителей дома.