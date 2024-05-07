Новые тарифы на свет уже летом: сильно ли могут вырасти цены

В июне-июле для украинцев могут повысить тариф на электроэнергию. Однако это не будет рыночная цена, несмотря на все опасения.

Как могут измениться цены

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что в последующие месяцы стоимость электроэнергии может вырасти с 2,68 гривны до 3,50 гривны за киловатт-час.

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Он заверил, что пока государство не будет повышать тариф до рыночного, потому что сейчас он составляет 6 гривен за киловатт-час.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Если повышение произойдет, то оно должно быть последовательное. Сейчас тариф 2,68 гривны за киловатт-час, видимо, с июня-июля можно ожидать увеличения стоимости до 3,50 гривны за киловатт-час.

Также Омельченко сообщил, что постепенное повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до уровня рыночных цен должно стать одним из инструментов подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Эксперт отметил, что этот процесс должен сопровождаться помощью для малообеспеченных семей в виде субсидий.

На его взгляд, важно проводить дополнительную рекламную кампанию для украинцев, с целью донести до граждан важность экономии электроэнергии. Это могло бы немного помочь разгрузить энергосистему.

К тому же в плане подготовки энергетической инфраструктуры, эксперт высказался за увеличение количества средств ПВО. Такие системы должны обеспечить защиту важных объектов энергетики.