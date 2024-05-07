Як можуть змінитися ціни

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що у наступні місяці вартість електроенергії може зрости з 2,68 гривні до 3,50 гривні за кіловат-годину.

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Він запевнив, що поки що держава не підвищуватиме тариф до ринкового, тому що нині він становить 6 гривень за кіловат-годину.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Якщо підвищення відбудеться, то воно має бути послідовне. Зараз тариф 2,68 гривні за кіловат-годину, мабуть, з червня-липня можна очікувати збільшення вартості до 3,50 гривні за кіловат-годину.

Також Омельченко повідомив, що поступове підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до рівня ринкових цін має стати одним з інструментів підготовки до майбутнього опалюваного сезону.

Зверніть увагу! Експерт наголосив, що цей процес має супроводжуватися допомогою для малозабезпечених сімей у вигляді субсидій.

На його погляд, важливо проводити додаткову рекламну кампанію для українців, із метою донести до громадян важливість економії електроенергії. Це могло б трохи допомогти розвантажити енергосистему.

До того ж в плані підготовки енергетичної інфраструктури, експерт висловився за збільшення кількості засобів ППО. Такі системи повинні забезпечити захист важливих об'єктів енергетики.