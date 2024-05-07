Как могут измениться цены

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что в последующие месяцы стоимость электроэнергии может вырасти с 2,68 гривны до 3,50 гривны за киловатт-час.

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Он заверил, что пока государство не будет повышать тариф до рыночного, потому что сейчас он составляет 6 гривен за киловатт-час.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Если повышение произойдет, то оно должно быть последовательное. Сейчас тариф 2,68 гривны за киловатт-час, видимо, с июня-июля можно ожидать увеличения стоимости до 3,50 гривны за киловатт-час.

Также Омельченко сообщил, что постепенное повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до уровня рыночных цен должно стать одним из инструментов подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Обратите внимание! Эксперт отметил, что этот процесс должен сопровождаться помощью для малообеспеченных семей в виде субсидий.

На его взгляд, важно проводить дополнительную рекламную кампанию для украинцев, с целью донести до граждан важность экономии электроэнергии. Это могло бы немного помочь разгрузить энергосистему.

К тому же в плане подготовки энергетической инфраструктуры, эксперт высказался за увеличение количества средств ПВО. Такие системы должны обеспечить защиту важных объектов энергетики.