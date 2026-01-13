Две страны Евросоюза предлагают ввести новые пошлины: как тарифы связаны с Россией

Две страны Евросоюза хотят ввести таможенные тарифы на все товары и услуги, импортируемые из России. Также ограничения могут касаться судов, которые перевозят нефть, газ или уголь из российских портов.

Что предлагают в Финляндии и Швеции по новым пошлинам?

Так предложения озвучила министр иностранных дел Элина Валтонен, пишет 24 Канал со ссылкой на Yle.

Читайте также Санкции не действуют: российский НПЗ в Сербии возобновляет импорт нефти

Валтонен заявила, что Финляндия и Швеция предлагают ввести таможенные тарифы нна все товары и услуги, импортируемых из страны-агрессора. Кроме того, страны считают необходимым ввести новые экспортные ограничения для Кремля.

В частности они выступают за полный запрет импорта российских удобрений в Евросоюз, а также за полный запрет экспорта предметов роскоши из Европы в Россию.

Финляндия и Швеция также предлагают полностью запретить обслуживание в портах ЕС судов, которые перевозят нефть, газ или уголь из российских портов,

– говорится в материале.

Заметьте! По словам министра, угроза со стороны России будет долгосрочной.

Элина Валтонен говорит, что следует сохранять давление. И это несмотря на возможное перемирие или мирное соглашение.

В то же время министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард отметила, что Россия не сможет вести войну без доходов от своей энергетики. По ее словам, новые санкции планируют включить в двадцатый пакет санкций ЕС.

Интересно! По мнению Валтонен и Мальмер Стенергард, зависимость Евросоюза от России нужно и дальше сокращать. Министры считают, что российские удобрения можно заменить за счет наращивания собственного производства, а также импорта, в частности из Канады.

Напомним, что еще одна страна ввела санкции против России. Речь идет о Швейцарии. Под ограничения попало 41 судно, и это написано на сайте правительства Швейцарии.

Кроме того, Федеральное ведомство экономики, образования и исследований страны объявило об ограничении против 5 человек и 4 компаний, причастных к функционированию "теневых" танкеров. Санкции вступят в силу с 23:00 часов 13 января по местному времени.

