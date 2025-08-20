От холодильников до автобусов: сотни товаров попали под удар новых пошлин США
- США ввели новые 50% пошлины на импорт стали и алюминия для 407 категорий товаров, включая бытовую технику и автомобильные запчасти.
Повышение пошлин Трампа касается импорта на сумму более 200 миллиардов долларов, что должно поддержать американскую промышленность.
США повысили тарифы на импорт сотен товаров, в состав которых входит сталь и алюминий. В список вошли ветровые турбины, бытовая техника, бульдозеры и другое тяжелое оборудование, а кроме того, мотоциклы, вагоны и даже некоторая мебель.
Какие товары попали под новые пошлины?
Министерство торговли США объявило, что в список изделий, на которые распространяются новые тарифы, добавили 407 категорий. К ним будут применять 50% пошлину на алюминий и сталь в составе и общий тариф для страны происхождения на другие компоненты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Тарифы Трампа в действии: производитель легендарных швейцарских ножей перенесет завод в США
Специалисты аналитической компании Evercore ISI подсчитали, что повышение пошлин касается импорта на сумму более 200 миллиардов долларов по показателям прошлого года. А после этого решения средняя эффективная ставка пошлин вырастет в среднем на 1%.
Решение расширяет сферу действия тарифов на сталь и алюминий и перекрывает пути их обхода – поддерживая восстановление американской сталелитейной и алюминиевой промышленности,
– заявил заместитель министра торговли США Джеффри Кесслер.
Под новые 50% тарифы на сталь и алюминий попали:
- детали для выхлопных систем автомобилей;
- электротехническая сталь для производства электрокаров;
- комплектующие для автобусов;
- детали для кондиционеров;
- компоненты для бытовой техники, в частности, холодильников, сушилок, морозильников;
- компрессоры;
- насосы и многое другое.
Важно! Новые пошлины касаются даже алюминия и стали, которые используются в упаковке импортных товаров, например, аэрозольные баллончики.
Как реагируют производители?
Иностранные производители призвали Минторговли США не распространять новые тарифы на запчасти для автомобилей.
- Компания Tesla также пыталась заблокировать включение в таможенный список изделий из стали, необходимых для двигателей электромобилей и ветротурбин.
- Они отмечали, что США не имеют достаточных мощностей, чтобы удовлетворить спрос на них. Однако это не повлияло на решение администрации Трампа.
Зато сталелитейные компании США, такие как Cleveland Cliffs и Nucor, ранее просили Белый дом расширить тарифные ставки на стальные и алюминиевые запчасти для автомобилей.
Какие пошлины на алюминий и сталь ввел Трамп?
- В феврале Трамп повысил тарифы на импорт стали и алюминия для всех стран и отменил действовавшие ранее квоты,. Пошлины выросли с 10% до 25% и начали действовать с 4 марта. Миллионы тонн металлов, которые ранее попадали в США беспошлинно, в частности из Канады, Мексики, Бразилия, начали облагать тарифами.
- Однако на этом американский президент не остановился. В июне Трамп увеличил тарифы на сталь и алюминий с 25% до 50%.
- Повышенные пошлины США на импорт стали начали применить ко всем странам, за исключением Великобритании, которой удалось заключить торговое соглашение с США.