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8 июля, 11:52
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Трамп угрожает жесткими пошлинами: под прицелом Япония и Южная Корея

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Дональд Трамп анонсировал новые пошлины в размере 25% на импорт из Японии и Южной Кореи, которые вступят в силу с 1 августа 2025 года.

  • Трамп заявил, что новые тарифы являются ответом на торговый дефицит США и могут измениться в зависимости от развития отношений со странами.

     

Американский президент Дональд Трамп в понедельник, 7 июля, заявил о введении новых пошлин против Японии и Южной Кореи. Они будут распространяться на весь импорт этих стран в США.

Какие будут пошлины против Японии и Южной Кореи

Новые тарифы США в размере 25% против Японии и Южной Кореи вступят в силу с 1 августа 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на социальную сеть Трампа Truth Social.

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Трамп опубликовал в соцсети официальные письма, адресованные лидерам Японии и Южной Кореи и отметил, что новые пошлины будут действовать отдельно от действующих тарифов.

  • По словам президента, такие же пошлины будут распространяться на все товары, которые будут транспортироваться через эти страны для обхода новых тарифов США.
  • Кроме того, он предостерег руководство Японии и Южной Кореи от аналогичных мер в ответ на новые пошлины США.

Если вы по какой-либо причине повысите свои пошлины, то любую эту цифру мы добавим к 25% тарифов,
– подчеркнул Трамп.

Стоит знать! Ранее западные СМИ сообщали, что с 7 июля администрация Трампа начнет отправлять странам письма с указанием новых тарифов, которые будут действовать для них на импорт в США.

Почему Трамп вводит новые тарифы

Трамп отмечает, что новые тарифы являются ответом на торговый дефицит США с другими странами, который представляет "серьезную угрозу" для американской экономики.

  • Впрочем президент предполагает, что 25% пошлины для Японии и Южной Кореи могут быть как снижены, так и повышены, в зависимости от того, как сложатся отношения со странами.
  • Также в письмах он добавил, что японские и южнокорейские компании могут вообще избежать пошлин, если перенесут производство в США.

Важно! Япония 3 2024 года была пятым по объему импортером товаров в США, Южная Корея – седьмым. Совокупно они поставляли около 9% всего импорта.