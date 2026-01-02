Трамп внезапно передумал: США отложили резкое повышение тарифов

Новые американские тарифы на импортные товары, введенные президентом Дональдом Трампом, привели к повышению цен на продукты и бытовые товары. На фоне растущего недовольства американцев уровнем цен Белый дом решил отсрочить новые пошлины.

Какие пошлины отложил Трамп?

Администрация Трампа объявила, что запланированное повышение пошлин на мягкую мебель, кухонные шкафы и тумбы пока откладывается, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Битва гигантов: что будет с мировой экономикой в 2026 году и кто проиграет первым – США, Китай или ЕС

В сентябре Трамп распорядился повысить тарифы на мебель с 1 января:

на отдельные мягкие деревянные изделия – с 25% до 30%;

а на кухонные шкафы и тумбы – с 25% вплоть до 50%.

Однако новое решение пока откладывает это повышение. В Белом доме уточнили, что действующая ставка в 25% на все эти изделия остается без изменений.

В документе говорится, что введение повышенных тарифов на мебель перенесли на год – до 1 января 2027 года.

Кроме того, у Трампа отметили, что США "продолжают продуктивные переговоры с торговыми партнерами" о торговой взаимности и решают вопросы национальной безопасности, связанные с импортом деревянной продукции.

Это может свидетельствовать о возможности достижения договоренностей, которые позволят и в дальнейшем отсрочить введение новых пошлин,

– отмечает издание.

Стоит знать! Новые ставки пошлин на мебель должны были касаться тех стран, которые не достигли торговых договоренностей с США. Хотя Трамп пообещал исключения для тех стран, которые уже заключили торговые соглашения с Вашингтоном.

Как американцы оценивают политику Трампа?

Недовольство среди американцев экономической политикой Трампа и в частности тарифами, приведших к росту цен, растет. Один из последних опросов показал, что 57% жителей недовольны действиями президента, пишет Independent.

Около 70% опрошенных заявили, что стоимость жизни в их районах мало доступна или совсем недоступна.

Около трети респондентов отметили, что их финансовое положение в 2025 году ухудшилось.

52% участников исследования ответили, что США сейчас находятся в состоянии рецессии.

Треть всех респондентов ожидает, что ситуация в экономике страны только ухудшится в 2026 году.

Однако Трамп защищает свои торговые пошлины. В одной из речей он даже заявил, что его любимым словом является "тариф".

Заметьте! Трамп игнорирует рост инфляции, а во всех проблемах обвиняет своего предшественника Джо Байдена, мол, тот оставил после себя глубокий кризис

Как выросли цены в США после новых тарифов?