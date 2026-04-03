Новый ультиматум от Трампа: США введут жесткие тарифы до 100%

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 100% пошлин на некоторые импортные лекарства. Правда, он поставил ультиматум производителям, который должен заставить фармацевтические компании активнее переносить производство в США.

Какие пошлины ввел Трамп?

Новые пошлины будут применять к запатентованным препаратам, которые произведены в странах, не имеющих тарифных соглашений с США, пишет Bloomberg.

По сообщению Белого дома, новые 100% тарифы на иностранные медицинские средства начнут действовать:

на продукцию крупных фармкомпаний – через 120 дней;

на лекарства меньших производителей – через 180 дней.

Однако в указе есть условие, которое позволит производителям лекарств избежать максимальной ставки или вообще освободиться от пошлин:

Компании могут перенести производство в США в обмен на сниженную ставку пошлины в размере 20%.

Производителей, которые локализуют производство и подпишут государственные соглашения с Министерством здравоохранения США о ценах на лекарства по принципу "наибольшего содействия", полностью освобождают от пошлин.

К слову, много крупных фармацевтических компаний мира, например, Merck & Co. и Eli Lilly & Co., смогут избежать этих жестких тарифов, ведь уже заключили соглашения с администрацией Трампа. По данным Reuters, США уже договорились с 17 компаниями.

В итоге новые тарифы преимущественно ударят по меньшим фармацевтическим компаниям и производителям ингредиентов.

Важно! Однако для стран, подписавших торговые соглашения с США, ставка пошлин на лекарства будет составлять 15%. Это касается Евросоюза, Южной Кореи, Японии, Швейцарии и Лихтенштейна. Для Великобритании тариф будет ниже, поскольку это стороны прописали в рамках отдельного соглашения.

Как новые тарифы повлияют на цены?

Торговая ассоциация биотехнологических компаний уже раскритиковала это решение Трампа. Там считают, что новые тарифы притормозят разработку новых препаратов.

Любые пошлины на американские лекарства повысят расходы, усложнят внутреннее производство и задержат разработку новых методов лечения – и при этом никоим образом не укрепят нашу национальную безопасность,

- заявил гендиректор организации BIO Джон Кроули.

А в ассоциации Midsized Biotech Alliance of America отметили, что новый указ Трампа может создать ""несправедливую двухуровневую систему исключений". Она будет выгодна прежде всего крупным компаниям, которые уже заключили соглашения с администрацией, тогда как меньшие производители имеют и меньшие возможности.

Пока специалисты не берутся прогнозировать, когда именно пациенты почувствуют последствия этого решения Трампа. Американцы уже сейчас платят за лекарства больше, чем в любой другой развитой стране – часто почти втрое больше.

Заметьте! Однако производители сходятся во мнении, что в перспективе цены на лекарства для американцев могут еще больше подорожать из-за роста доплат или стоимости страхования. К тому же предупреждают, что новые тарифы могут нарушить цепи поставок и углубить дефицит лекарств.

Зачем Трамп повышает тарифы на лекарства?