У Трампа призвали мир не надеяться на "отсрочку" тарифов

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля.

США не планируют откладывать введение новых тарифов. Об этом в интервью CBS сказал министр торговли Говард Лутник, передает 24 Канал.

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Трамп не пойдет на уступки

Так, Лутник заявил, что несмотря на то, что многие страны хотят пересмотреть эти пошлины, США не будут делать никакой отсрочки.

По словам министра, новые тарифы точно будут действовать длительное время. "Они останутся с нами на дни и недели", – сказал чиновник, добавив, что Трампу нужно перезапустить мировую торговлю.

Лутник заметил, что, якобы, во всех странах – торговый профицит, а в США – торговый дефицит. Именно поэтому новые тарифы якобы призваны изменить эту ситуацию.

"Страны мира обворовывают нас, и это должно прекратиться", – подчеркнул министр.

К слову, в Белом доме объяснили, почему не наложили пошлины на Россию. Известно, что под новые тарифы попала и Украина. Президент Зеленский отреагировал на эту ситуацию. Глава государства уточнил, что объем товарооборота между США и Украиной является слишком малым, чтобы значительно повлиять на украинскую экономику.