США не планують відкладати запровадження нових тарифів. Про це в інтерв'ю CBS сказав міністр торгівлі Говард Лутнік, передає 24 Канал.

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Трамп не піде на поступки

Так, Лутнік заявив, що попри те, що багато країн бажають переглянути ці мита, США не робитимуть жодної відстрочки.

За словами міністра, нові тарифи точно будуть діяти тривалий час. "Вони залишаться з нами на дні й тижні", – сказав чиновник, додавши, що Трампу потрібно перезапустити світову торгівлю.

Лутнік зауважив, що, буцімто, у всіх країнах – торговий профіцит, а у США – торговий дефіцит. Саме тому нові тарифи нібито покликані змінити цю ситуацію.

"Країни світу обкрадають нас, і це має припинитися", – наголосив міністр.

До слова, у Білому домі пояснили, чому не наклали мита на Росію. Відомо, що під нові тарифи потрапила і Україна. Президент Зеленський відреагував на цю ситуацію. Глава держави уточнив, що обсяг товарообігу між США та Україною є занадто малим, щоб значно вплинути на українську економіку.