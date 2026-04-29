90 миллиардов в обмен на налоги: ЕС может изменить условия для финансирования Украины

В ЕС будут рассмотрены варианты, чтобы предоставить Украине часть финансирования в зависимости от налоговых изменений для бизнеса. Новые требования могут затронуть нынешний транш для макрофинансовой поддержки.

Что известно о новых требованиях к финансированию Украины?

О том, почему ЕС хочет ввести более жесткие условия для украинского кредита, пишет Bloomberg.

Источники издания, работающих с вопросом, рассказали, что в Евросоюзе рассматривают возможность более строгих условий для предоставления Украине кредита в 90 миллиардов евро. Да, часть выплат будет зависеть от принятия "непопулярного налогового изменения для бизнеса".

Известно, что ведут частные переговоры по вопросу. В частности известно, что по плану ЕК, новые условия могут повлиять именно на 8, 4 миллиарда евро, как часть макрофинансовой поддержки в 2026 году.

Заметьте! В настоящее время Украина пытается отсрочить аналогичные условия МВФ по налогам для бизнеса. Принятие этих требований добавило бы в украинский бюджет более 8 миллиардов долларов поддержки Международного валютного фонда.

Налоговые изменения, которые обсуждают, будут касаться компаний в льготном налоговом режиме. За ним компании или бизнесы платят ставку в 5% доходов. Предложение состоит в том, чтобы ввести НДС в 20% для бизнесов с годовым доходом более 4 миллионов гривен.

Предстоящие изменения прогнозируемо прибавят в бюджет 40 миллиардов гривен или 907 миллионов долларов на ежегодной основе. Однако, по мнению Украины, обновления могут стать отрицательными из-за:

дополнительное истощение бюджета во время войны;

искажение конкуренции на рынке;

содействие и распространение теневой экономики.

В то же время в издании акцентируют внимание, что новое требование ЕС будет касаться не всех 90 миллиардов кредита, а только определенной части этих денег. По информации Bloomberg спикер ЕК отмечает, что комиссия "неустанно работает" для взаимопонимания и завершения соответствующего меморандума, чтобы как можно быстрее предоставить Украине финансирование. Однако должностное лицо не раскрыл деталей. Он только указал, что цель так называемого сотрудничества и обсуждений с МВФ по Украине– завершение переговоров "с амбициозной повесткой реформ для укрепления экономики Украины".

Что известно о финансировании от МВФ и положении украинского бизнеса?

В преддверии источника Reuters сообщали, что для дальнейшего сотрудничества с МВФ, Украина должна принять закон о налогообложении посылок.

Посылки сейчас стали одним из ключевых вопросов. Без принятия этого закона пересмотра может не быть, что будет иметь негативные последствия,

– сообщили для издания.

В частности, Фонд настаивает на расширении налоговых обязательств Украины. Однако в правительстве раскритиковали ряд требований по этому поводу. Ранее также отказались рассматривать вопрос о НДС для ФЛП. Именно поэтому Украине пришлось возобновлять переговоры с Фондом., чтобы изменить требования.

Бизнес-ассоциации выступают за сохранение действующей налогооблагаемой модели для малого бизнеса. Надо не трогать вообще "упрощенку" до конца войны,

– отмечал Даниил Гетманцев.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов высказал схожее мнение к позиции экономиста Владимира Дубровского. Последний в комментарии для DW объяснил, что переход на уплату НДС– это ведение бухгалтерского учета, что является недешевым процессом. По мнению эксперта, бизнес, зарабатывающий 1 миллион не сможет себе позволить такие растраты и станет убыточным.

Скорее всего, те, кто имеет оборот выше одного миллиона гривен, будут просто измельчаться дальше, чтобы не превышать установленный предел и не платить НДС. Те же, кто имеет оборот гораздо выше, просто уйдут в полную тень,– отметил Дубровский.

Что еще известно о финансировании Украины?

Хотя на 2026 год Украина обеспечена финансами, уже возникают вопросы по положению 2027 года. Об этом говорил Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Чиновник объяснял, что сейчас ряд проблем связан именно с дефицитом финансирования на следующий год.

Накануне Украина обратилась в ЕС с просьбой выделить 2, 7 миллиарда евро. Возможно это стало после принятия законопроектов в рамках механизма финансирования Ukraine Facility. Известно, что сейчас в ЕС обрабатывают этот запрос.

Как отмечала Юлия Свириденко, основой для финансирования стало принятие пакета решений. Речь идет о законах по цифровизации исполнительного производства, об интеграции в энергорынок ЕС и реформе системы государственного надзора.