Условия предоставления субсидий изменились: кто теперь сможет рассчитывать на помощь

Ранее любая одноразовая покупка на сумму более 50 тысяч гривен автоматически лишала права на получение субсидии. Впрочем, правительство обновило условия предоставления субсидии.

Новые предельные суммы разовой покупки для субсидии

Кабинет Министров Украины решил повысить предельную сумму единовременной покупки, которая не влияет на назначение субсидий. Теперь новая сума составляет до 100 тысяч гривен, что вдвое больше предыдущего лимита, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

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Правительство также постановило, что приобретение генераторов стоимостью до 150 тысяч гривен или единовременный платеж по кредиту на такую покупку не будут влиять на право получения субсидии.

Напомним! В связи со стартом отопительного сезона в Украине изменился размер субсидии. Для большинства граждан перерасчет был произведен автоматически еще в октябре.

Минсоцполитики также уточнило, что если семьи используют меньше электроэнергии из-за ее отключения, размер субсидии или льготы на ЖКУ не будет уменьшаться и будет оставаться на прежнем уровне.