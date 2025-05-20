Зеленский анонсировал 18-й пакет санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководительнице Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и в целом Европейскому Союзу за 17-й санкционный пакет. Также украинский лидер анонсировал следующий, уже 18-й пакет санкций.

Зеленский анонсировал новые санкции против России

Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен подготовку к новым ограничениям против России, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети президента Украины.

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Поблагодарил Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС за 17-й санкционный пакет. Это шаг в правильном направлении,

– написал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что важно жестко ограничивать:

российский танкерный флот, который служит финансированию убийств

все схемы, которые Россия использует для развития военной промышленности.

Также Зеленский подчеркнул, что чем больше будет давления на Россию, тем больше будет мотивов у Москвы идти к настоящему миру.

Обсудили с Урсулой уже и подготовку 18-го санкционного пакета Евросоюза,

– анонсировал украинский президент.

Он перечислил все, что "наиболее болезненно для России, а соответственно, наиболее полезно для мира":

российская нефть;

инфраструктура торговли энергоресурсами;

банки;

финансовые схемы.

Спасибо всем, кто адвокатирует необходимость усиления санкций и принимает сильные решения,

– выразил благодарность Владимир Зеленский.

Заметьте! Он рассказал, что подробно обсудил с Президентом Еврокомиссии вчерашний разговор с Президентом Трампом и совместную дипломатическую работу с партнерами, ведь Европа должна быть в процессе. Поэтому все шаги должны максимально координироваться.

