Зеленский анонсировал 18-й пакет санкций против России
- Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 18-й пакет санкций против России, поблагодарив ЕС за предыдущий 17-й пакет.
- Зеленский подчеркнул важность жестких санкций для мотивирования России к миру и подчеркнул необходимость координации усилий с европейскими партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководительнице Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и в целом Европейскому Союзу за 17-й санкционный пакет. Также украинский лидер анонсировал следующий, уже 18-й пакет санкций.
Зеленский анонсировал новые санкции против России
Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен подготовку к новым ограничениям против России, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети президента Украины.
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Поблагодарил Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС за 17-й санкционный пакет. Это шаг в правильном направлении,
– написал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что важно жестко ограничивать:
- российский танкерный флот, который служит финансированию убийств
- все схемы, которые Россия использует для развития военной промышленности.
Также Зеленский подчеркнул, что чем больше будет давления на Россию, тем больше будет мотивов у Москвы идти к настоящему миру.
Обсудили с Урсулой уже и подготовку 18-го санкционного пакета Евросоюза,
– анонсировал украинский президент.
Он перечислил все, что "наиболее болезненно для России, а соответственно, наиболее полезно для мира":
- российская нефть;
- инфраструктура торговли энергоресурсами;
- банки;
- финансовые схемы.
Спасибо всем, кто адвокатирует необходимость усиления санкций и принимает сильные решения,
– выразил благодарность Владимир Зеленский.
Заметьте! Он рассказал, что подробно обсудил с Президентом Еврокомиссии вчерашний разговор с Президентом Трампом и совместную дипломатическую работу с партнерами, ведь Европа должна быть в процессе. Поэтому все шаги должны максимально координироваться.