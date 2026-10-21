Глава НБУ Андрей Пышный: что о нем известно
Андрей Пышный возглавил НБУ ещё в 2022 году. По состоянию на 2026 год он по-прежнему занимает эту должность. Что известно о нынешнем главе Нацбанка, читайте в материале 24 Канала.
После отставки Кирилла Шевченко с должности главы Нацбанка из-за проблем со здоровьем, Верховная Рада приняла решение назначить новым главой Андрея Пышного.
Напоминаем, что Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что уходит в отставку.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поздравил нового главу НБУ и подчеркнул, что сегодня все ветви и органы власти работают слаженно и максимально эффективно для укрепления армии.
Уверен, что совместная работа Правительства и Национального банка гарантирует макроэкономическую стабильность, управляемость процессами и обеспечит вооруженные силы ресурсами для выполнения главной задачи — освобождения нашей земли от оккупантов,
– написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Где родился и учился новый глава НБУ
Родился Андрей Пышный 26 октября в селе Доброводы, Тернопольской области.
- В 17 лет поступил на юридический факультет Черновицкого университета.
- После учебы остался при университете преподавателем-стажером. Кроме того, работал ассистентом кафедры конституционного, административного и финансового права.
- Учредил собственную фирму, связанную с юриспруденцией, впоследствии работал в юридической фирме "Юрек-Аудит", с Арсением Яценюком, с которым познакомился в университете и считает его другом.
- В 2005 году окончил Украинскую академию банковского дела НБУ по специальности "Банковское дело".
- Стал кандидатом юридических наук.
Карьера банкира и политика
- В 2000 году переехал в Киев и возглавил юридическое управление "Ощадбанка". Позже стал директором департамента правового обеспечения того же банка.
- Продвигаясь по карьерной лестнице, стал первым заместителем председателя правления "Ощадбанка", а с 2004 по 2005 год исполнял обязанности председателя.
- С марта по май 2007 года был первым заместителем председателя правления ОАО "Укрэксимбанк".
- С 2014 по 2020 годы – председатель правления АО "Ощадбанк".
Что касается карьеры политика, то Андрей Пышный первые свои шаги сделал в должности заместителя секретаря СНБО в 2007 году. Однако в 2009 году он был уволен по указу бывшего президента Виктора Ющенко.
- В 2010 году возглавил комитет партийного контроля проекта Арсения Яценюка "Фронт Змін".
- Стал заместителем руководителя штаба "Батькивщины" в 2012 году, и в том же году стал лидером "группы Яценюка" и первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам регламента в одноименной фракции.
- 15 июня 2013 года, после объединения "Фронта перемен" и партии "Батькивщина", избран заместителем руководителя "Батькивщины".
Интересные факты
- В 34 года Андрей Пышный практически полностью потерял слух. После этого занялся проектом "Відчуй", помогающим адаптироваться людям с проблемами со слухом.
- В результате Ощадбанк стал первым в Восточной Европе, в котором банковские отделения адаптированы для людей с особыми потребностями.
Что известно об обысках в НБУ?
21 октября 2026 года стало известно, что НАБУ проводит обыски в НБУ. При этом регулятор продолжает работу в штатном режиме. Детали пока не разглашаются. В сети уже появилась информация и об обысках у Андрея Пышного.
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