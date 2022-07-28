Новый курс доллара НБУ увеличил предложение валюты на межбанке

Изменение курса гривны Нацбанком существенно увеличило продажу клиентами банков иностранной валюты на межбанке, который во время торговых сессий 22-25 июля существенно превышал спрос на нее.

Председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин отметил, что это в свою очередь существенно сократило чистую продажу НБУ иностранной валюты на рынке на прошлой неделе и даже позволило перейти к чистому выкупу излишка предложения иностранной валюты на рынке в конце недели.

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Покупка безналичного доллара США у банков на прошлой неделе осуществлялась по официальному курсу, а его продажа банкам – по официальному курсу, увеличенному на 1%,

– добавил он.

НБУ решил продавать валюту и под наличный сегмент

Директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин написал в фейсбуке в ночь на 28 июля, что регулятор принял решение продавать валюту не только на межбанке. Он добавил, что подобные действия НБУ направлены на стабилизацию ситуации на наличном рынке.

С 26 июля НБУ разрешил банкам продавать населению наличную валюту не только в объемах ее покупки, но дополнительно 50% объема покупки у населения безналичной валюты с 13 апреля.

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