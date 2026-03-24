Более 200 миллионов крон: одна из стран-союзниц объявила о новой помощи для Украины
- Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины на сумму почти 240 миллионов шведских крон, сосредоточен на потребностях детей.
- Финансирование предусмотрено для Украинского Красного Креста, Всемирной продовольственной программы ООН, организаций, занимающихся психическим здоровьем детей, и ЮНИСЕФ.
Какую помощь предоставит Швеция Украине?
Пакет в частности включает в себя 150 миллионов крон для Украинского Красного Креста на гуманитарные операции, о чем сообщает Министерство иностранных дел страны в соцсети Х во вторник, 24 марта.
Читайте также Швеция задержала судно "теневого флота" России, находящееся под санкциями Украины
Помощь в значительной степени сосредоточена на потребностях детей,
– говорится в сообщении.
Также предусмотрено новое финансирование:
- для Всемирной продовольственной программы ООН на школьное питание вблизи линии фронта;
- организаций OperationAid и Gen.Ukrainian, которые занимаются психическим здоровьем детей;
- ЮНИСЕФ – с целью поддержки реформ Украины в направлении семейных форм воспитания.
В частности на сайте МИД Швеции отметили, что гуманитарная ситуация в Украине остается чрезвычайно тяжелой – как в общинах вблизи фронта, так и в крупных городах. По оценке ООН, более 10,8 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.
- По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) 3,7 миллиона человек перемещены в пределах Украины.
- А миллионы гражданских лишены электроэнергии, отопления и воды.
Гражданское общество Украины является опорой гуманитарного ответа с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года,
– подчеркнули в шведском правительстве.
Обратите внимание! В ведомстве сообщили, что Украинский Красный Крест – это крупнейшая гуманитарная организация страны и "особенно сильный игрок" с непревзойденной способностью доставлять помощь украинскому населению.
Что еще следует знать о помощи от Швеции?
- Месяц назад – в феврале – Швеция объявила о предоставлении военной помощи для Украины. Сумма составила 12,9 миллиардов крон (или 1,42 миллиарда долларов).
- Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что общий объем военной помощи Швеции для Украины с момента начала полномасштабного вторжения России установит 103 миллиарда шведских крон.