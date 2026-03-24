Какую помощь предоставит Швеция Украине?

Пакет в частности включает в себя 150 миллионов крон для Украинского Красного Креста на гуманитарные операции, о чем сообщает Министерство иностранных дел страны в соцсети Х во вторник, 24 марта.

Помощь в значительной степени сосредоточена на потребностях детей,

– говорится в сообщении.

Также предусмотрено новое финансирование:

для Всемирной продовольственной программы ООН на школьное питание вблизи линии фронта;

организаций OperationAid и Gen.Ukrainian, которые занимаются психическим здоровьем детей;

ЮНИСЕФ – с целью поддержки реформ Украины в направлении семейных форм воспитания.

В частности на сайте МИД Швеции отметили, что гуманитарная ситуация в Украине остается чрезвычайно тяжелой – как в общинах вблизи фронта, так и в крупных городах. По оценке ООН, более 10,8 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) 3,7 миллиона человек перемещены в пределах Украины.

А миллионы гражданских лишены электроэнергии, отопления и воды.

Гражданское общество Украины является опорой гуманитарного ответа с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года,

– подчеркнули в шведском правительстве.

Обратите внимание! В ведомстве сообщили, что Украинский Красный Крест – это крупнейшая гуманитарная организация страны и "особенно сильный игрок" с непревзойденной способностью доставлять помощь украинскому населению.

