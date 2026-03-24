Яку допомогу надасть Швеція Україні?
Пакет зокрема містить у собі 150 мільйонів крон для Українського Червоного Хреста на гуманітарні операції, про що повідомляє Міністерство закордонних справ країни у соцмережі Х у вівторок, 24 березня.
Читайте також Швеція затримала судно "тіньового флоту" Росії, що перебуває під санкціями України
Допомога значною мірою зосереджена на потребах дітей,
– йдеться у повідомленні.
Також передбачено нове фінансування:
- для Світової продовольчої програми ООН на шкільне харчування поблизу лінії фронту;
- організацій OperationAid та Gen.Ukrainian, які займаються психічним здоров’ям дітей;
- ЮНІСЕФ – з метою підтримки реформ України у напрямку сімейних форм виховання.
Зокрема на сайті МЗС Швеції наголосили, що гуманітарна ситуація в Україні залишається надзвичайно тяжкою – як у громадах поблизу фронту, так і у великих містах. За оцінкою ООН, понад 10,8 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги.
- За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) 3,7 мільйона людей переміщені в межах України.
- А мільйони цивільних позбавлені електроенергії, опалення та води.
Громадянське суспільство України є опорою гуманітарної відповіді з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року,
– підкреслили у шведському уряді.
Зауважте! У відомстві повідомили, що Український Червоний Хрест – це найбільша гуманітарна організація країни та "особливо сильний гравець" із неперевершеною здатністю доставляти допомогу українському населенню.
Що ще слід знати про допомогу від Швеції?
- Місяць тому – у лютому – Швеція оголосила про надання військової допомоги для України. Сума становила 12,9 мільярда крон (або 1,42 мільярда доларів).
- Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що загальний обсяг військової допомоги Швеції для України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії установить 103 мільярди шведських крон.