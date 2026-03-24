Яку допомогу надасть Швеція Україні?

Пакет зокрема містить у собі 150 мільйонів крон для Українського Червоного Хреста на гуманітарні операції, про що повідомляє Міністерство закордонних справ країни у соцмережі Х у вівторок, 24 березня.

Допомога значною мірою зосереджена на потребах дітей,

– йдеться у повідомленні.

Також передбачено нове фінансування:

для Світової продовольчої програми ООН на шкільне харчування поблизу лінії фронту;

організацій OperationAid та Gen.Ukrainian, які займаються психічним здоров’ям дітей;

ЮНІСЕФ – з метою підтримки реформ України у напрямку сімейних форм виховання.

Зокрема на сайті МЗС Швеції наголосили, що гуманітарна ситуація в Україні залишається надзвичайно тяжкою – як у громадах поблизу фронту, так і у великих містах. За оцінкою ООН, понад 10,8 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) 3,7 мільйона людей переміщені в межах України.

А мільйони цивільних позбавлені електроенергії, опалення та води.

Громадянське суспільство України є опорою гуманітарної відповіді з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року,

– підкреслили у шведському уряді.

Зауважте! У відомстві повідомили, що Український Червоний Хрест – це найбільша гуманітарна організація країни та "особливо сильний гравець" із неперевершеною здатністю доставляти допомогу українському населенню.

