Долгожданный пакет санкций: в Европе не утвердили новые меры против России

До сих пор нет соглашения по 8 пакету санкций против России. Новые меры касаются более жестких торговых ограничений и цен на нефть для третьих стран. Почему 8 пакета санкций не утвердили и как он повлияет на Россию, читайте в материале.

Все еще договариваются

На встрече в Брюсселе страны Евросоюза не достигли договоренности по 8 пакету санкций. Об этом рассказал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем твиттере.

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Встреча послов ЕС завершена. Еще нет соглашения о новом пакете санкций против России. Завтра они снова соберутся, чтобы договориться – включая ограничение цен на нефть,

– говорится в сообщении.

Что было в 8 пакете санкций

Предложенные санкции против России содержат:

законодательство об ограничении цен на российскую нефть;

дополнительные списки попавших под санкции лиц;

меры, направленные на русские ИТ, кибербезопасность и индустрию программного обеспечения. В частности, предполагалось отключение от платежной системы SWIFT российского "Газпромбанка".

Тем не менее меры не предусматривали более жестких мер, включая запрет на импорт российских алмазов. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вообще был против новых санкций и считал, что их следует отменить.

Как новые санкции "ударили бы" по стране-агрессорке

К слову, отключение от платежной системы SWIFT российского "Газпромбанка" серьезно повлияло бы на способность российской банковской системы обеспечивать быстрые расчеты с европейскими партнерами.

Помимо этого достаточно серьезным ударом для России станет также ограничение на продажу алмазов. Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин 24 каналу.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Европа сейчас должна принять очередной пакет санкций в ответ на мобилизацию в России и фейковые референдумы на захваченных украинских территориях. Европейцы на сегодняшний день должны как-то отреагировать. Поэтому восьмой пакет санкций вряд ли будет иметь серьезные экономические последствия для России. Основная цель этого пакета – не экономическая, а политическая.

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило считает, что Россия находит любые лазейки для того, чтобы обходить ограничения. К примеру, ограничения для российских банков по расчетам по системе SWIFT обходятся через третьи страны. Это затрудняет жизнь рядовым россиянам, но для бизнеса особых проблем не создает. Подобная ситуация – со снабжением той или иной продукции.

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Ярослав Жалило Доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Самыми уязвимыми для российской экономики были бы санкции в отношении тех отраслей, где россия зарабатывает больше всего, а это, в первую очередь, торговля энергоносителями. Но тут уже Европа не готова идти на крайние меры, поскольку не может обойтись без поставок российского газа. Вдобавок, очень бы досадило россии практическое решение по использованию заблокированных зарубежных активов россии. Речь идет о более чем 300 миллиардах долларов. Эти активы можно было бы направить как непосредственно Украине, так и компенсацию расходов тех стран и международных организаций, которые помогают Украине.

Но если страны Европы решат вообще не покупать российский газ и нефть, найдутся рынки третьих стран, в Азии или Латинской Америке, куда через посредников будут реализовываться российские энергоносители.

Поэтому следует помнить, что существует цивилизованный мир и не совсем цивилизованный, который будет продолжать вести бизнес со страной-агрессорой.

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