В Германии хотят заставить потребителей скинуться на обеспечение газовой безопасности

Германия намерена ввести новый сбор с потребителей, чтобы обеспечить страну газом на случай возникновения критической ситуации. Средства должны пойти на создание стратегического запаса топлива.

Какой сбор планируют ввести в Германии

Правительство предложило установить специальный сбор в размере от 0,29 до 0,36 евро за мегаватт-час, сообщил представитель Министерства экономики Германии агентству Bloomberg.

Если решение будет принято, жителям типичного дома в Германии придется дополнительно тратить от 3,77 до 7,20 евро в год на этот сбор.

Но особенно пострадают крупные промышленные предприятия. Дополнительная финансовая нагрузка на них может составить миллионы евро.

В Министерстве экономики добавили, что правительство намерено представить соответствующий законопроект уже этим летом. Однако эксперты ожидают, что он встретит сопротивление.

Зачем вводится новый сбор

Новый сбор необходим для создания стратегического резерва газа, который должен обеспечить бесперебойные поставки в случае нового энергетического кризиса.

По замыслу, аварийные запасы газа составят около 24 тераватт-часов, то есть примерно 10 % общей вместимости газохранилищ Германии.

В случае полного прекращения импорта этого хватит, чтобы обеспечить домохозяйства и предприятия газом примерно на две недели в течение обычной зимы.

Однако эта инициатива правительства обойдется дорого. Только единовременные расходы на создание такого резерва, по предварительным расчетам, оцениваются в 1,5 миллиарда евро.

Таким образом, Берлин хочет обезопасить страну от новых энергетических потрясений и перебоев с поставками.

К этому власти, в частности, вынуждают заявления энергетических компаний, которые уже предупредили, что Германия может столкнуться с проблемой обеспечения газом уже следующей зимой, ведь уровень запасов очень низкий.