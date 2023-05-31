За свет придется платить больше: как сэкономить на платежках

Украинцы теперь будут платить за электроэнергию по единому тарифу, который увеличили почти вдвое. Согласно этому, платежка за свет увеличится на несколько сотен гривен. Однако в правительстве предлагается населению переходить на многотарифный учет для экономии.

В Украине новый тариф на свет

В Украине было одобрено постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения. С 1 июня за свет население будет платить не 1,44 или 1,68 гривны за киловатт, а единый тариф – 2,64 гривны.

Читайте также Через сайт, телефон и даже бот: подать показатели счетчика можно в несколько способов

Обратите внимание, что за распределение света тоже поднимут тарифы. Стоимость вырастет примерно на 25—50%.

Министр энергетики Герман Галущенко пояснил, что первоначально НКРЭКУ официально предложила поднять тарифы в два этапа. Первым должен быть единый тариф на электроэнергию на уровне 2,88 гривны за киловатт-час.

Но мы видим возможность установления тарифа на уровне 2,64 гривны за киловатт в час. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему,

– добавил министр.

Следовательно, сумма в платежках за электроэнергию вырастет. Поднятие будет примерно до 250 гривен.

Как платить за свет меньше

Сэкономить на свете украинцы могут с помощью двухзонных и трехзонных тарифов, отмечают в Кабмине. В не пиковые часы потребление электроэнергии обойдется в разы дешевле из-за многотарифного средства учета.

Двухзонные тарифы:

23:00 – 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);

7:00 – 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонные тарифы:

8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).