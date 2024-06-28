Украина может получить новый транш от МВФ уже сегодня
Вечером состоится заседание совета директоров Международного валютного фонда. Во время этой встречи ожидается одобрение четвертого пересмотра программы для Украины.
Какой транш ожидается
Министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона заявил, что ожидаемый размер нового транша – 2,2 миллиарда долларов. Средства выделяются в рамках программы помощи украинской стороне – EFF.
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Эта программа должна реализовываться в течение 2023 – 2027 годов. Общий объем этой помощи должен составить 15,6 миллиардов долларов.
В результате вечерней встречи должен быть одобрен Меморандум МВФ с Украиной. Вероятно, состоится обновления структурных маяков.Обратите внимание! В указанном документе прописаны обязанности украинской власти. Меморандум обязательно подписывается президентом, премьер-министром, министром финансов Украины и главой НБУ.
О какой программе идет речь
МВФ и Украина реализуют программу EFF. Она была внедрена еще в марте 2023 года.
Украина уже получила четыре транша от МВФ в целом на 5,4 миллиарда долларов. В нынешнем году ожидаемая сумма поступлений достигает аналогичные 5,4 миллиарда долларов.Напомним! С 27 по 31 мая миссия МВФ работала в Варшаве. Именно там украинская власть смогла достичь предварительных договоренностей, относительно нового транша в рамках программы EFF.