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Экономика Соцвыплаты Сделайте это, чтобы не потерять часть пенсии
15 июля, 09:02
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Сделайте это, чтобы не потерять часть пенсии

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Украинские пенсионеры могут потерять часть пенсии, если не сообщат ПФУ о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности.
  • Пенсионный фонд может отчислять до 20% пенсии для компенсации чрезмерных выплат, если пенсионер не сообщит об изменениях в своем статусе.

Украинские пенсионеры могут потерять часть пенсии в случае трудоустройства. Также так происходит, если лицо решило начать предпринимательскую деятельность.

Почему у пенсионера могут забрать 20% пенсии?

Дело в том, что пенсионеры должны сообщать ПФУ об увольнении или трудоустройстве поскольку эти обстоятельства влияют на размер пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Необходимость уведомления о трудоустройстве или увольнении с работы связана с тем, что к пенсии могут устанавливаться определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только неработающим пенсионерам,
– отмечается в ПФУ.

Если лицо не сообщает о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности, ему могут начислять чрезмерные выплаты. Эти средства придется вернуть.

"Компенсация" может происходить:

  • в добровольном порядке – лицо само возвращает деньги;
  • в принудительном порядке, в частности, судебном.

ПФУ может "забирать" до 20% пенсий для компенсации чрезмерных выплат. Средства будут отчисляться пока не произойдет полное погашение долга.

Заметьте! Если нет дохода от осуществления предпринимательской деятельности, пенсионер также считается работающим лицом.

Как пенсионеру сообщить о трудоустройстве?

Пенсионер обязан сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении с работы в течение 10 дней с момента наступления изменений. Известить Пенсионный фонд об этом можно разными способами.

Чтобы подать заявление и подтверждающие документы нужно:

  • обратиться в сервисный центр ПФУ;
  • или же воспользоваться вебпорталом услуг Пенсионного фонда.