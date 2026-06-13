Деньги в обмен на мир: ОАЭ хотят откупиться от Ирана миллиардами, – Reuters

На фоне попыток снизить напряженность на Ближнем Востоке ОАЭ решили разблокировать миллиарды долларов для Ирана. Таким образом страна стремится избежать обстрелов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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На какой шаг пошли ОАЭ?

Издание сообщает, что соответствующие договоренности являются частью более широких переговоров между Ираном и США, которые, согласно обнародованной информации, направлены на прекращение конфликта и снижение напряженности на Ближнем Востоке.

Одним из возможных результатов такого соглашения может стать разблокировка десятков миллиардов долларов доходов от экспорта иранской нефти, которые остаются замороженными в иностранных банках из-за американских санкций.

Собеседники агентства утверждают, что ОАЭ согласились выделить Ирану около 10 миллиардов долларов, из которых более 3 миллиардов уже передано. Другие источники оценивают общую сумму договоренностей в 20 миллиардов долларов.

По словам лиц, ознакомленных с деталями вышеупомянутых переговоров, соответствующие финансовые уступки были согласованы в обмен на прекращение иранских атак против Объединенных Арабских Эмиратов, которые продолжались ранее.

Reuters не удалось выяснить происхождение средств, которые должны быть переданы Ирану. В то же время представитель ОАЭ сообщил, что страна поддерживает шаги, направленные на снижение напряженности и укрепление мира в этом регионе.

Внешняя политика ОАЭ руководствуется принципами содействия деэскалации и снижению напряженности в регионе, а также продвижению прочного мира и стабильности. ОАЭ поддерживают усилия, в частности предпринимаемые США, по защите народов региона от последствий конфликта,

– сказал он.

По словам одного из собеседников издания, договоренность призвана способствовать урегулированию напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, не заставляя ни одну из сторон уступать своим принципиальным позициям.

В таком случае Тегеран сможет заявить о получении компенсации за нанесенный ущерб, Вашингтон сможет заверить, что не осуществлял никаких выплат, а ОАЭ удастся укрепить собственную безопасность и продемонстрировать свой вклад в мир.

В чем выгода?

Еще один источник говорит, что в обмен на финансовую поддержку Иран согласится прекратить ракетные и дронные атаки на территорию ОАЭ. Договоренности также предусматривают восстановление двусторонних отношений между странами.

В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере разведки и экономики. Более того, по словам собеседника агентства, Тегеран уже предложил подобную модель сотрудничества также как минимум двум другим арабским государствам.

Разблокировка иранских активов может быть напрямую связана с обеспечением безопасного судоходства через Ормузский пролив, что остается одним из ключевых вопросов переговоров о прекращении конфликта.

Напомним, в мае Ирак запустил 6 беспилотников, один из которых попал в электрогенератор возле атомной станции "Барака" в ОАЭ. Никаких выбросов радиации зафиксировано не было. В МАГАТЭ тогда раскритиковали подобный обстрел.