Экономика Новости экономики Зеленський підписав закон про об'єднання енергоринків: що він принесе для України
21 апреля, 11:57
Зеленский подписал закон об объединении энергорынков: зачем он Украине

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для объединения энергорынков Украины и ЕС, ранее поддержанный Верховной Радой.
  • Закон интегрирует украинский рынок электроэнергии в рынок ЕС, устанавливая общие принципы работы, единые правила торговли и одинаковые требования для участников.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об объединении энергорынков Украины и Европейского Союза. Ранее соответствующий документ в целом поддержала Верховная Рада.

Какой закон подписал президент?

Речь идет о "Законе Украины относительно имплементации норм права Европейского Союза и интеграции энергетических рынков, повышение безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики", отмечается в карточке законопроекта.

Смотрите также Почти на 737 миллионов: как Китай стал крупнейшим импортером электроаккумуляторов в Украину

Его разработали, чтобы сформировать правовую базу, которая поможет интегрировать украинский рынок электроэнергии в энергетический рынок ЕС

На его основе введут:

  • общие принципы работы энергорынков;
  • единые правила торговли;
  • одинаковые требования для всех участников.

Конечно, закон поможет синхронизировать работу двух энергорынков и в техническом плане.

В то же время внедряется механизм market coupling, то есть объединение рынков. Это позволит торговать электроэнергией согласованно по ценам и объемам как в тот же день, так и на следующий.

Зачем этот закон Украине?

Ранее, 7 апреля, Верховная Рада Верховная Рада на своем пленарном заседании в целом поддержала законопроект №12087 об объединении энергорынков.

Он поможет Украине более эффективно покупать или продавать электроэнергию, гибче управлять спросом и предложением.

К тому же в документе большое внимание уделили безопасности поставок электричества, что особенно важно во время войны.

Заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин отметил, что этот закон значительно усилит энергетическую безопасность страны в условиях постоянных атак России.

Мы вводим общие подходы к управлению рисками и углубляем координацию с европейскими партнерами. Это означает, что Украина будет реагировать на вызовы не изолированно, а как часть единого энергетического пространства Европы,
– подчеркнул Жупанин.

Важно! Закон об объединении энергорынков – еще один шаг на пути движения Украины в ЕС.

Что известно о рынке электроэнергии Украины?

  • Министр энергетики Денис Шмыгаль во время форума "Устойчивость, восстановление, развитие: визия прифронтовых общин – 2026" рассказал, что Украина уже интегрировалась в европейское энергетическое пространство и фактически стала полноценным участником энергорынка Европы.

  • По его словам, страна активно сотрудничает с партнерами для реализации плана развития децентрализованной генерации тепла и электроэнергии.

  • Шмыгаль отметил, что сейчас в Украине функционирует рынок электроэнергии, который позволяет работать на равных условиях с европейскими компаниями и государствами и конкурировать с ними.