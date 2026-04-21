Зеленский подписал закон об объединении энергорынков: зачем он Украине
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для объединения энергорынков Украины и ЕС, ранее поддержанный Верховной Радой.
- Закон интегрирует украинский рынок электроэнергии в рынок ЕС, устанавливая общие принципы работы, единые правила торговли и одинаковые требования для участников.
Президент Владимир Зеленский подписал закон об объединении энергорынков Украины и Европейского Союза. Ранее соответствующий документ в целом поддержала Верховная Рада.
Какой закон подписал президент?
Речь идет о "Законе Украины относительно имплементации норм права Европейского Союза и интеграции энергетических рынков, повышение безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики", отмечается в карточке законопроекта.
Его разработали, чтобы сформировать правовую базу, которая поможет интегрировать украинский рынок электроэнергии в энергетический рынок ЕС
На его основе введут:
- общие принципы работы энергорынков;
- единые правила торговли;
- одинаковые требования для всех участников.
Конечно, закон поможет синхронизировать работу двух энергорынков и в техническом плане.
В то же время внедряется механизм market coupling, то есть объединение рынков. Это позволит торговать электроэнергией согласованно по ценам и объемам как в тот же день, так и на следующий.
Зачем этот закон Украине?
Ранее, 7 апреля, Верховная Рада Верховная Рада на своем пленарном заседании в целом поддержала законопроект №12087 об объединении энергорынков.
Он поможет Украине более эффективно покупать или продавать электроэнергию, гибче управлять спросом и предложением.
К тому же в документе большое внимание уделили безопасности поставок электричества, что особенно важно во время войны.
Заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин отметил, что этот закон значительно усилит энергетическую безопасность страны в условиях постоянных атак России.
Мы вводим общие подходы к управлению рисками и углубляем координацию с европейскими партнерами. Это означает, что Украина будет реагировать на вызовы не изолированно, а как часть единого энергетического пространства Европы,
– подчеркнул Жупанин.
Важно! Закон об объединении энергорынков – еще один шаг на пути движения Украины в ЕС.
Что известно о рынке электроэнергии Украины?
Министр энергетики Денис Шмыгаль во время форума "Устойчивость, восстановление, развитие: визия прифронтовых общин – 2026" рассказал, что Украина уже интегрировалась в европейское энергетическое пространство и фактически стала полноценным участником энергорынка Европы.
По его словам, страна активно сотрудничает с партнерами для реализации плана развития децентрализованной генерации тепла и электроэнергии.
Шмыгаль отметил, что сейчас в Украине функционирует рынок электроэнергии, который позволяет работать на равных условиях с европейскими компаниями и государствами и конкурировать с ними.