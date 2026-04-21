Зеленский подписал закон об объединении энергорынков: зачем он Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон об объединении энергорынков Украины и Европейского Союза. Ранее соответствующий документ в целом поддержала Верховная Рада.

Какой закон подписал президент?

Речь идет о "Законе Украины относительно имплементации норм права Европейского Союза и интеграции энергетических рынков, повышение безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики", отмечается в карточке законопроекта.

Его разработали, чтобы сформировать правовую базу, которая поможет интегрировать украинский рынок электроэнергии в энергетический рынок ЕС

На его основе введут:

общие принципы работы энергорынков;

единые правила торговли;

одинаковые требования для всех участников.

Конечно, закон поможет синхронизировать работу двух энергорынков и в техническом плане.

В то же время внедряется механизм market coupling, то есть объединение рынков. Это позволит торговать электроэнергией согласованно по ценам и объемам как в тот же день, так и на следующий.

Зачем этот закон Украине?

Ранее, 7 апреля, Верховная Рада Верховная Рада на своем пленарном заседании в целом поддержала законопроект №12087 об объединении энергорынков.

Он поможет Украине более эффективно покупать или продавать электроэнергию, гибче управлять спросом и предложением.

К тому же в документе большое внимание уделили безопасности поставок электричества, что особенно важно во время войны.

Заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин отметил, что этот закон значительно усилит энергетическую безопасность страны в условиях постоянных атак России.

Мы вводим общие подходы к управлению рисками и углубляем координацию с европейскими партнерами. Это означает, что Украина будет реагировать на вызовы не изолированно, а как часть единого энергетического пространства Европы,

– подчеркнул Жупанин.

Важно! Закон об объединении энергорынков – еще один шаг на пути движения Украины в ЕС.

Что известно о рынке электроэнергии Украины?