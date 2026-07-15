Украина теряет мощности по важной экспортной отрасли: все из-за действий России

Украина потеряла около трети своих мощностей по экспорту зерна, которое поставляется через черноморские порты. Аграрный экспорт, в частности зерновые и растительные масла, остается крупнейшим источником валютных поступлений для страны.

Почему происходит изменение в экспорте сельскохозяйственной продукции

Более 90% этой продукции отгружается через три порта в Одесской области, почему пишет Reuters.

Причиной потерь стало усиление российских ракетных и дронных атак.

В рамках соглашения, которое должно было обеспечить возможность экспорта зерна через Черное море для обеих стран, порты Одесской области ранее переправляли около 6 миллионов тонн грузов в месяц. Однако сейчас Москва и Киев активизировали удары по ключевым источникам доходов друг друга.

Украинские силы проводят атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в частности на нефтяные танкеры.

В то же время Россия в последние недели значительно усилила обстрелы черноморских портов.

В среднем Украина может экспортировать около 4 миллионов тонн зерна в месяц. Об этом сообщили в торговом департаменте Украинской аграрной конфедерации (УАК).

В последние сезоны Украина обеспечивала около 6% мирового экспорта пшеницы и 11% экспорта кукурузы, поэтому длительные перебои могут повлиять на мировые рынки.

В УАК предупредили: если нынешняя интенсивность атак сохранится и ремонтные работы не будут проведены, уже через несколько месяцев инфраструктура может понести критические повреждения.

Источники Reuters в отрасли сообщили, что трейдеры сталкиваются с серьезными логистическими трудностями, в частности с закупками, продажами, отгрузками, накоплением грузов, ценами и фрахтом.

Кроме того, по словам еще одного источника в отрасли, четыре из 13 больших зерновых терминалов в портах приостановили закупку зерна.

Что еще известно об экспорте

Напомним, что порт Черноморска подвергся атаке в ночь с 10 на 11, а также с 11 на 12 июля. В частности, портовые активы компании "Кернел" также понесли серьезные повреждения.

Также были разрушены и повреждены зерновые силосы, а также резервуары для хранения подсолнечного масла. В результате этих событий было заблокировано, утрачено или существенно ухудшено качество примерно 45 тысяч тонн пшеницы и 9 тысяч тонн подсолнечного масла.