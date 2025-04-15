На фоне лимитов: как изменились объемы карточных переводов в Украине

Объемы переводов средств упали снизились снизились с 250 миллиардов гривен до 170 миллиардов гривен в месяц. Это произошло после введения лимитов.

Карточные переводы существенно упали

Речь идет о переводах клиентов, которые не смогли объяснить цель перевода и источник происхождения средств, передает 24 Канал со ссылкой на ЭП.

Читайте также Какую сумму можно перевести на карту без уплаты налогов

По состоянию на сейчас Нацбанк разрабатывает законопроект о создании реестра дропов. Он заработает минимум через полгода после того, как закон будет принят.

Соответствующий законопроект в ближайшее время направим на рассмотрение комитета парламента,

– сказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии по вопросам национальной безопасности.

В НБУ отмечают, что человек, который попадет в реестр, будет находиться там не постоянно. В частности он сможет из него выйти.

Заметьте! Для таких людей будут устанавливаться жесткие ограничения на переводы средств.