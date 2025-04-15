На фоне лимитов: как изменились объемы карточных переводов в Украине
- Объемы переводов средств упали с 250 миллиардов гривен до 170 миллиардов гривен в месяц после введения лимитов.
- НБУ разрабатывает законопроект о создании реестра дропов, который заработает через полгода после принятия закона.
Объемы переводов средств упали снизились снизились с 250 миллиардов гривен до 170 миллиардов гривен в месяц. Это произошло после введения лимитов.
Карточные переводы существенно упали
Речь идет о переводах клиентов, которые не смогли объяснить цель перевода и источник происхождения средств, передает 24 Канал со ссылкой на ЭП.
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По состоянию на сейчас Нацбанк разрабатывает законопроект о создании реестра дропов. Он заработает минимум через полгода после того, как закон будет принят.
Соответствующий законопроект в ближайшее время направим на рассмотрение комитета парламента,
– сказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии по вопросам национальной безопасности.
В НБУ отмечают, что человек, который попадет в реестр, будет находиться там не постоянно. В частности он сможет из него выйти.
Заметьте! Для таких людей будут устанавливаться жесткие ограничения на переводы средств.